Warum ist die Milchstraße oder die Andromedagalaxie kein Quasar? Bei Quasaren handelt es sich um die Zentren von aktiven Galaxien, also von Systemen, in denen das supermassereiche Schwarze Loch im Zentrum gerade große Mengen an Material verschluckt. Bei der Milchstraße oder der Andromedagalaxie ist das gegenwärtig nicht der Fall. Allerdings dürfte es früher einmal anders gewesen sein und es könnte sich auch in Zukunft wieder ändern - etwa, wenn eine der beiden Systeme eine kleinere Galaxie verschluckt und Gas in Richtung Zentrum geleitet wird.