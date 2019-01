Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum sieht man mehr Mondfinsternisse als Sonnenfinsternisse? Weil Mondfinsternisse immer überall dort zu sehen sind, wo auch der Mond gerade am Himmel steht. Sonnenfinsternisse hingegen sind nur in einem sehr schmalen Bereich zu beobachten. Tatsächlich sind Sonnenfinsternisse - global betrachtet - häufiger: So gibt es durchschnittlich rund 70 totale Mondfinsternisse pro Jahrhundert und etwas mehr partielle Finsternisse. Demgegenüber stehen 240 Sonnenfinsternisse pro Jahrhundert, davon in jedem Jahr ein oder zwei totale. An einem bestimmten Ort auf der Erde lässt sich aber im Mittel nur alle 375 Jahre eine totale Sonnenfinsternis beobachten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.