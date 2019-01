Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie gefährlich sind Gammastrahlenblitze und Jets für die Erde? Gammastrahlenblitze, sogenannte Gamma-ray Bursts, entstehen bei sehr energiereichen Ereignissen, wie vermutlich bei einem besonderen Kollaps eines sehr massereichen Sterns. Die Gefahr geht von der Strahlung aus, die mit einem solchen Ausbruch verbunden ist. Ereignet sich eine solche Explosion in zu geringer Nähe von der Erde, könnte dies zu einer so großen Strahlenbelastung führen, dass uns davor auch die Atmosphäre nicht mehr schützen kann. Eventuell könnte auch die Atmosphäre selbst bedroht sein. Kosmische Jets sind eng gebündelte Partikelströme, die mit hoher Geschwindigkeit aus der Umgebung eines (supermassereichen) Schwarzen Lochs ins All schießen. Auch hier hätte ein Planet, der in diesen Jet gerät, keine guten Karten. Die beruhigende Nachricht ist, dass man keine Objekte in unserer Umgebung kennt, die einen Jet oder einen Gammastrahlenblitz erzeugen könnten. Diese kosmischen Phänomene sind also durchaus gefährlich, nur befindet sich die Erde glücklicherweise in einem so "langweiligen" Bereich der Milchstraße, dass wir uns deswegen keine Sorgen machen müssen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.