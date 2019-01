Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie viele Sterne gibt es in der Galaxis, die unserer Sonne in etwa gleichen? Die Frage lässt sich nur sehr ungenau beantworten: Die meisten Sterne in der Milchstraße sind masseärmer als unsere Sonne. Es sind sogenannte Rote Zwergsterne. Je massereicher ein Stern ist, desto seltener ist er in der Regel. Für die Frage bedeutet dies, dass man zunächst einmal den Massebereich eingrenzen muss, den man als "sonnenähnlich" einstufen möchte. Je nach Antwort kommt man dann auf wenige Prozent bis zu einem Fünftel aller Sterne der Milchstraße. Bei einer geschätzten Zahl von 200 Milliarden Sternen in unserer Heimatgalaxie machen aber schon ein Prozent zwei Milliarden Sterne aus. Die nächste Frage wäre dann, ob man nur Sterne zählen möchte, die auch das gleiche Alter wie Sonne haben, usw. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.