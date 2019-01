Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was passiert mit den Sojus-Landekapseln nach der Rückkehr? Die Sojus-Kapsel sind nach der Landung Eigentum des Unternehmens RKK Energija, das die Raumschiffe herstellt. Einige werden an Museen verkauft, andere im Museum des Unternehmens gezeigt, viele befinden sich aber auch auf einem Abstellplatz und werden in Teilen wiederverwertet. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.