Wie unterscheidet sich die Andromedagalaxie von anderen Systemen? Grundsätzlich ist die Andromedagalaxie eine normale Spiralgalaxie wie unsere Milchstraße, allerdings deutlich größer. Sie ist die größte Galaxie in unserem Heimatgalaxienhaufen, der Lokalen Gruppe und erstreckt sich etwa über 220.000 Lichtjahre. Mit einer Entfernung von 2,5 Millionen ist sie zudem die uns am nächsten gelegene größere Galaxie - und bei optimal dunklem Himmel sogar mit bloßem Auge am nächtlichen Himmel zu sehen. Die Andromedagalaxie wird außerdem in einigen Milliarden Jahren mit der Milchstraße verschmelzen und eine neue, vermutlich elliptische Galaxie bilden.