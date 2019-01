Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn schon der nächstgelegene Stern vier Lichtjahre entfernt ist, wie kann es dann in der Milchstraße 200 Milliarden Sterne geben? Unsere Milchstraße hat einen Durchmesser von rund 200.000 Lichtjahren. Wenn es überall so wenig Sterne geben würde, wie in unserer galaktischen Nachbarschaft, würde man kaum auf die 100 bis 400 Milliarden Sterne kommen, die man in unserer Heimatgalaxie vermutet. Doch leben wir in einem etwas abgelegenen und nicht sonderlich dicht bevölkerten Spiralarme der Milchstraße. In anderen Regionen, etwa im Zentrum der Milchstraße oder in Sternhaufen, ist die Dichte der Sterne erheblich höher. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.