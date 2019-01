Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange dauert eine Reise zum Exoplaneten Proxima Centauri b mit heutiger Technologie? Das kommt etwas darauf an, was man unter "heutiger" Technologie versteht, was man zu Proxima Centauri B transportieren und was man dort machen möchte. Letzteres ist entscheidend für die Größe der Sonde und die Frage, ob man dort auch wieder abbremsen muss oder nur auch vorüberfliegen kann. Proxima Centauri ist der nächste stellare Nachbar unserer Sonne und rund 4,24 Lichtjahre entfernt. Ein Lichtjahr sind 9,461 Billionen Kilometer, die Entfernung zu Proxima Centauri beträgt damit also rund 40 Billionen Kilometer. Die Sonde Voyager 1 entfernt sich beispielsweise aktuell mit einer Geschwindigkeit von rund 17 Kilometern pro Sekunde von der Sonne, das entspricht 61.200 Kilometern pro Stunde und rund 536,5 Millionen Kilometer pro Jahr. Für die Strecke von der Sonne bis zu Proxima Centauri würde Voyager 1 also mehr als 74.500 Jahre benötigen. Man könnte heute sicherlich Wege finden, um eine Sonde auf höhere Geschwindigkeiten zu beschleunigen als Voyager 1, doch selbst bei zehnfacher Geschwindigkeit würde die Reise noch immer über 7000 Jahre dauern. Es gibt allerdings im Rahmen der Initiative Breakthrough Starshot das Vorhaben, eine Minisonde ins Alpha-Centauri-System zu schicken. Man rechnet hier mit einer Entwicklungszeit von mindestens 20 Jahren. Ähnlich lange dürfte die Sonde dann benötigen, bis sie das Alpha-Centauri-System erreicht. Dabei wird es sich allerdings nur um eine winzige Sonde handeln, die keine großen Nutzlasten wird transportieren können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.