Die Sonne gewinnt Energie durch Kernfusion. Dabei wird ein Teil ihrer Masse in Energie umgewandelt. Wie macht sich dieser Massenverlust in Bezug auf die Planeten bemerkbar? Die Sonne verliert durch die Energieproduktion im Inneren und zusätzlich durch den Sonnenwind ständig an Masse. Bezogen auf ihre Gesamtmasse ist dieser Anteil äußerst gering, doch über viele Millionen oder gar Milliarden Jahre hat dies natürlich einen Effekt. So werden dadurch die Bahnen der Planeten ganz allmählich weiter werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.