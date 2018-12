Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wann wird die erste Sonde einen Exoplaneten ansteuern? Es gibt bislang nur ein halbwegs konkretes Projekt in diese Richtung und zwar die Initiative Breakthrough Starshot, die eine Minisonde zu Alpha Centauri, also in das nächstgelegene Sternsystem schicken möchte. Man rechnet hier mit einer Entwicklungszeit von mindestens 20 Jahren. Ähnlich lange dürfte die Sonde dann benötigen, bis sie das Alpha-Centauri-System erreicht. Die Entfernungen im All sind leider so groß, dass herkömmliche Sonden, wie sie zur Erforschung des Sonnensystems verwendet werden, viele Jahrtausende benötigen würden, um ihr Ziel zu erreichen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.