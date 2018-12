Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird man mit dem Extremely Large Telescope in der Atacamawüste in der Lage sein, Gegenstände der Apollo-Missionen auf dem Mond zu sehen? Das Extremely Large Telescope der europäischen Südsternwarte ESO entsteht gerade in der Nähe des Very Large Telescope in der chilenischen Atacamawüste. Mit einem Spiegeldurchmesser von 39 Metern wird es bei Fertigstellung das größte optische Teleskop der Welt sein. Doch auch mit diesem Teleskop wird man die Hinterlassenschaften der Apollo-Missionen nicht erkennen können: Das Teleskop wird eine Auflösung von fünf Millibogensekunden erreichen, was in Mondentfernung rund zehn Metern entspricht - und das ist deutlich mehr, als die Mondautos und die amerikanische Fahne groß sind. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.