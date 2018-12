Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie viele Dimensionen gibt es? In unserem täglichen Leben haben wir es mit drei Dimensionen zu tun, da wir nämlich genau drei Angaben benötigen, um die Position eines Objekts in einem Koordinatensystem festzulegen. Durch Albert Einstein ist allerdings noch eine weitere Dimension hinzugekommen: die Zeit, weswegen man auch oft von der "Raumzeit" spricht. Zur Positionsbestimmung in der Raumzeit ist neben den drei Raumkoordinaten noch die Angabe eines Zeitpunktes nötig. Das bringt uns also auf vier Dimensionen. In der theoretischen Physik gibt es zudem zahlreiche Modelle, die von einem Universum mit deutlich mehr Dimensionen ausgehen, etwa von elf oder 22 Dimensionen. Nur der Nachweis ist für uns dreidimensionale Lebewesen natürlich nicht einfach. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.