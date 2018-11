Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum verfügen die Marsrover nicht über eine Art Scheibenwischer, um die Solarzellen von Staub zu reinigen? Eines der großen Probleme für die Marsrover Opportunity und Spirit war, dass sie zur Energieversorgung auf ihre Solarzellen angewiesen waren, sich auf diesen aber im Laufe der Zeit eine Staubschicht absetzt. In unregelmäßigen Abständen erfolgte zwar eine "Reinigung" der Solarzellen durch einen Sturm, verlassen kann und konnte man sich darauf aber nicht. Der Grund, warum man keinen Mechanismus für die Entfernung von Staub entwickelt hatte, ist einfach: die Kosten. Spirit und Opportunity sollten, so die Anforderung, 90 Marstage lang auf dem Roten Planeten aktiv sein. Das war ohne einen mitgeführten "Staubwedel" möglich. Die Entwicklung eines entsprechenden Verfahren hätte die Kosten nach oben getrieben: Marsstaub hat beispielsweise deutlich andere Eigenschaften als Erdstaub, lässt sich nicht so einfach wegwischen und könnte ggf. dann auch für Kratzer auf den Solarzellen sorgen. Bei Curiosity setzte man dann wieder auf eine solarzellenunabhängige Energieversorgung, so wird es auch beim Marsrover sein, der 2020 starten soll. Trotzdem haben sich Ingenieure inzwischen Gedanken gemacht, wie ein "Scheibenwischer" für Solarzellen oder auch für wissenschaftliche Sensoren aussehen könnte, so dass er vielleicht auf einer späteren Mission zum Einsatz kommt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.