Sind wir wirklich allein im Universum? Das ist eine Frage, die bislang niemand wirklich beantworten kann. Bis heute hat man keine Hinweise dafür gefunden, dass sich auch auf anderen Planeten oder Monden Leben entwickeln konnte - wobei man natürlich bei der Suche auf unsere unmittelbare Nachbarschaft beschränkt ist. Angesichts von vermutlich vielen Millionen Planeten in der Milchstraße und vielen Millionen Galaxien wie der Milchstraße im Universum, erscheint es unwahrscheinlich, dass die Erde tatsächlich der einzige Ort ist, wo sich Leben entwickelt hat. Ein Beweis für Leben jenseits der Erde steht allerdings noch aus und dürfte, wenn man es irgendwann nicht schon in unserem Sonnensystem findet, nicht so leicht zu erbringen sein.