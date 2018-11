Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist die längste astronomische Längeneinheit? Entfernungen außerhalb des Sonnensystems werden in Lichtjahren oder - insbesondere im professionellen Bereich - in Parsec angegeben. Ein Parsec sind 3,26 Lichtjahre. Diese Längenangaben kann man - genau wie im Fall von Meter und Kilometer - durch den Vorsatz von "Kilo" und "Mega" "vergrößern, ein Kiloparsec sind also tausend Parsec, ein Megaparsec sind eine Million Parsec. Unabhängig davon werden sehr große Entfernung in der Astronomie auch in (kosmologischer) Rotverschiebung z angegeben. Diese Werte lassen sich allerdings nur mithilfe eines kosmologischen Modells in Parsec, Lichtjahre oder Kilometer umrechnen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.