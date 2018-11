Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum sieht man nachts in der Stadt keine Sterne? Weil der Himmel über der Stadt zu hell ist und das Licht der fernen Sonnen nicht gegen Straßenlampen, Leuchtreklamen und andere Formen der Beleuchtung ankommt, die es in der Stadt im Überfluss gibt. Daher kann man aus der Stadt nur die hellsten Sterne am Himmel ausmachen. Wie viele Sterne man tatsächlich sieht, hängt stark von dieser Lichtverschmutzung ab. Und so lässt sich auch die "Qualität" des Himmels durch die Sichtbarkeit (oder Nicht-Sichtbarkeit) verschieden heller Sterne abschätzen. Wer einmal an einem sehr dunklen Ort an den Nachthimmel geschaut hat, wird erstaunt sein, wie viele Sterne man tatsächlich sehen kann. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.