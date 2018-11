Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Hat der kalendarische Jahreswechsel am 31. Dezember eigentlich irgendeinen astronomischen Bezug? Nein, wie unser gesamter Kalender ist diese Festlegung im Grunde genommen willkürlich. Die meisten astronomischen Daten im Jahresverlauf, an die man hätte denken können, haben den Nachteil, dass sie nicht in jedem Jahr am gleichen Tag stattfinden. Der 1. Januar war im alten Rom der Tag des Amtsantrittes der Magistrate. Bevor der 1. Januar zum Neujahrstag wurde, galt in Rom der 1. März als Jahresbeginn, in anderen Ländern und Kulturen gab es andere Regeln. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.