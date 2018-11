Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was hat es mit der Meldung über ein Sonnensegel aus einer anderen Galaxie auf sich, die heute bei BILD zu lesen war? Die Meldung, die heute in der BILD-Zeitung zu lesen ist (siehe: Ist das ein Sonnensegel aus einer anderen Galaxie?, Bild online 5.11.2018), basiert auf einer kürzlich veröffentlichten Arbeit zweier amerikanischer Astronomen, die sich mit dem Objekt `Oumuamua beschäftigen, von dem bei astronews.com auch schon mehrfach die Rede war (siehe etwa: Interstellarer Asteroid: Die Heimat von `Oumuamua vom 25. September 2018 und die dortigen Verweise). Über die neue Studie hatten verschiedene englischsprachige Medien bereits in den letzten Tagen berichtet. Eines dürfte man mit relativ großer Sicherheit sagen können: Aus einer anderen Galaxie wird `Oumuamua wohl nicht kommen, aber aus einem anderen Sternsystem. Ob es nun ein natürlicher Asteroid oder Komet ist (was die meisten Astronomen annehmen) oder ein künstliches Objekt, wie es in der erwähnten Arbeit diskutiert wird, ist sehr schwer herauszufinden, da man das Objekt nicht mehr beobachten kann und elementare Daten zur Klärung fehlen. Das sagen auch die beiden Autoren der Studie, diskutieren aber verschiedene Möglichkeiten, um die wenigen - und teils auch widersprüchlichen - Beobachtungen zu erklären. Dazu gehört auch die Möglichkeit, dass es sich um ein Sonnensegel oder einen Satelliten einer anderen Zivilisation handelt. Ob dies tatsächlich so ist, wird man wohl nie erfahren - Funksignale zumindest hat man von ihm nicht entdecken können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.