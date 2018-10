Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wenn ein Ballon sehr hoch aufsteigt und nach vier Stunden zur Erde zurückkehrt, müsste sich die Erde doch mehrere tausend Kilometer unter ihm weggedreht haben?! Die Frage des Lesers bezog sich auf einen sehr hohen, rund vier Stunden dauernden Ballonflug, bei dem der Ballon weniger als hundert Kilometer vom Startpunkt entfernt gelandet ist, obwohl sich die Erde in dieser Zeit doch um einige tausend Kilometer unter dem Ballon weggedreht haben müsste. Das scheint auf den ersten Blick tatsächlich verblüffend zu sein, ist es aber nicht: Der Ballon hat sich nämlich in der Erdatmosphäre bewegt und diese dreht sich mit der Erde mit. Für den Versatz vom Startpunkt waren also Strömungen und Winde in der Atmosphäre verantwortlich, nicht aber eine sich unter dem Ballon wegdrehende Erde. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.