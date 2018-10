Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wo und wie entstand die undichte Stelle auf der Internationalen Raumstation im August? Für einen kleinen Schrecken am Morgen hatte Ende August ein allmählicher Druckabfall an Bord der Internationalen Raumstation ISS gesorgt. Das Problem war schon in der Nacht bemerkt worden, galt aber nicht als so schwerwiegend, als dass man die Mannschaft sofort hätte wecken müssen. Das Leck wurde schließlich in einer an die ISS angedockte Sojus-Raumkapsel entdeckt - und zwar in der Kapsel, mit der der deutsche ESA-Astronaut Alexander Gerst zur ISS gereist war und mit der er auch wieder zur Erde zurückkehren soll. Glücklicherweise befindet sich das winzige - und schnell abgedichtete - Loch in dem Modul der Sojus, das vor dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre abgestoßen wird, so dass es eine Rückkehr von Gerst und seinen Kollegen nicht gefährdet. Die Ursache für die undichte Stelle ist weiterhin unklar. Anfangs hatte man vermutet, dass der Einschlag eines Mikrometeoriten oder eines kleinen Weltraumschrott-Partikels der Grund sein könnte. Bald stellte sich dies aber als eher unwahrscheinlich heraus, so dass sich alle die Frage stellten, wie, wann und wo es wohl entstanden ist. Ein Außenbordeinsatz könnte hier vielleicht mehr Klarheit bringen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.