Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Besteht nicht ein erhöhtes Risiko einer Kollision bei einem Flug durch den Asteroidengürtel? Theoretisch natürlich, denn die Dichte an Brocken, die sich in dem Bereich zwischen Mars und Jupiter befindet, ist größer, als sie es an anderen Orten des Sonnensystems ist. Praktisch allerdings spielt das kaum eine Rolle: Das Durchfliegen des Asteroidengürtels ist tatsächlich deutlich weniger gefährlich, als viele glauben. Der Asteroidengürtel sieht nämlich nicht so aus, wie es oft in Science-Fiction-Filmen gezeigt wird, wo man einen Asteroiden neben dem anderen sieht. Es gibt zwar jede Menge Asteroiden dort, doch sind diese auch auf einem sehr großen Raum verteilt. Der Asteroidengürtel ist so "leer", dass es sehr schwierig war, Asteroiden zu finden, die zumindest ungefähr auf der Bahn der Jupitersonde Galileo lagen, damit diese im Vorbeiflug einen Asteroiden aus der Nähe untersuchen konnte. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.