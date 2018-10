Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort War die Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit immer Ende Oktober? Nein, da gab es in Deutschland und den Nachbarländern im 20. Jahrhundert ganz unterschiedliche Regelungen. Seit 1996 endet die Sommerzeit in Deutschland immer am letzten Sonntag im Oktober, davor - von 1981 bis 1995 - endete sie immer am letzten Sonntag im September. Es bleibt abzuwarten, ob die Zeitumstellung in einigen Wochen die letzte Umstellung zurück auf Winterzeit gewesen sein wird. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.