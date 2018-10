Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist der Van-Allen-Gürtel wirklich gefährlich für Raumfahrer? Der Van-Allen-Gürtel ist ein Strahlungsgürtel der Erde, also ein ringförmiger Bereich aus energiereichen geladenen Partikeln um die Erde. Fakt ist, dass in diesem 1958 von James Van Allen entdeckten Bereich Raumsonden einem extrem hohen Bombardement von energetischen Partikeln ausgesetzt sind, das sowohl der Elektronik an Bord einer Sonde als auch Menschen schaden kann. Deswegen versucht man bei bemannten und unbemannten Raumfahrtmissionen diesen Bereich möglichst zu umgehen und so einen längeren Aufenthalt in der Strahlung zu vermeiden. Die Astronauten der Apollo-Mondmissionen beispielsweise musste den Van-Allen-Gürtel auf dem Weg zum Mond durchfliegen. Sie waren dabei natürlich nicht ungeschützt, da sie sich in einer Raumkapsel befanden und sie durchflogen den Bereich in recht kurzer Zeit, so dass man schätzt, dass sie dabei nicht mehr Strahlung abbekommen haben als die aufaddierte Strahlung einiger Röntgenuntersuchungen. Das Strahlenrisiko im Van-Allen-Gürtel wurde von der NASA im Vorfeld genau untersucht und - im Vergleich zur Gefahr, der die Astronauten während der gesamten Mission ausgesetzt waren - als recht gering eingeschätzt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.