Was weiß man über Proxima b? Proxima Centauri b, kurz auch als Proxima b bezeichnet, gilt als erdnächster extrasolarer Planet. Er umkreist den Stern Proxima Centauri, der etwa 4,2 Lichtjahre von uns entfernt ist. Proxima Centauri ist ein roter Zwergstern und deutlich leuchtschwächer als unsere Sonne. Damit es auf einem Planeten um Proxima Centauri "angenehm" warm ist, muss dieser also in deutlich geringerem Abstand um den Stern kreisen. Das tut Proxima b: Für eine Umrundung von Proxima Centauri benötigt der Planet nur etwas mehr als elf Tage. Seine Masse dürfte etwa größer sein als die der Erde; sein Durchmesser etwa 1,1 Erddurchmesser. Das ist eigentlich auch schon alles, was man über den Planeten sagen kann. Man kann nun darüber spekulieren, wie es wohl auf der Oberfläche aussehen könnte und wie die Bedingungen dort sind, sollte der Planet etwa über eine Atmosphäre verfügen. Es gibt Modelle, die ihn dann sogar für lebensfreundlich halten. Das ist aber alles bislang Spekulation. Angesichts der geringen Entfernung von Proxima b zu Proxima Centauri ist es sehr wahrscheinlich, dass sich der Planet in gebundener Rotation um seine Sonne bewegt, ihr also immer die gleiche Seite zuwendet. Dies dürfte für ein extremes Klima auf dem Planeten sorgen.