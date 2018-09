Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Mit welcher Rakete will man künftig zum Mond fliegen? Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA entwickelt für Missionen in Bereiche jenseits des niedrigen Erdorbits, also zum Mond oder auch zum Mars, gegenwärtig das Space Launch System. Dazu gehört auch das Raumschiff Orion, mit dem Astronauten beispielsweise zum Mond bzw. in eine Mondumlaufbahn gebracht werden könnten. Ein ersten unbemannter Flug ist für Ende des kommenden Jahres geplant. Das amerikanische Unternehmen SpaceX entwickelt parallel die "Big Falcon Rocket", mit der - so zumindest die Ankündigungen des SpaxeX-Eigentümers Elon Musk - auch einmal Missionen zum Mars gestartet werden sollen. Zunächst soll damit aber ein japanischer Weltraumtourist rund um den Mond geflogen werden - dies allerdings nicht vor 2023. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.