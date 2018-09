Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Rolle wird das James Webb Space Telescope bei der Untersuchung extrasolarer Planeten spielen? Der offizielle Hubble-Nachfolger, das James Webb Space Telescope, soll einen entscheidenden Beitrag zur Untersuchung extrasolarer Planeten leisten: So wollen Astronomen mit James Webb Planeten anvisieren, die - von der Erde aus betrachtet - vor ihrer Sonne vorüberziehen und während dieser sogenannten Transits die Atmosphäre der fernen Welten mithilfe eines Spektrographen genau analysieren. Außerdem wird James Webb über einen Koronografen verfügen, also eine Blende, mit der man einen hellen Stern verdecken kann, so dass lichtschwächere Objekte in seiner Umgebung sichtbar werden - etwa Planeten. Durch die direkte Beobachtungen von extrasolaren Planeten (die zwar auch nicht mehr als ein Lichtpunkt sein werden) hoffen die Forscher sehr viel über die fernen Welten zu lernen. Zu sehen sein könnten beispielsweise Farbunterschiede zwischen Sommer und Winter, Hinweise auf das Rotationsverhalten oder auch das Wetter auf dem Planeten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.