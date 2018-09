Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird man die Sonden Pioneer, Voyager und New Horizons irgendwann vergessen haben? Alle diese Sonden haben ihren Platz in der Raumfahrtgeschichte und diesen wird ihnen niemand mehr nehmen können. Allerdings wird irgendwann auch der Kontakt zu den beiden Voyager-Sonden und zu New Horizons abbrechen, so dass diese dann aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden werden. Wer sich aber für die Geschichte der Raumfahrt und die der Erforschung des Sonnensystems interessiert, wird sicher auf die Namen der Sonden stoßen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.