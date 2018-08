Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum sind Mondfinsternisse unterschiedlich lang? Die Mondfinsternis am vergangenen Freitag war mit einer Dauer von 103 Minuten die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts, die nächste Mondfinsternis im Januar 2019 wird nur etwas mehr als eine Stunde dauern. Grund für die unterschiedlichen Längen ist, dass der Kernschatten der Erde, in den der Mond für eine totale Finsternis eintreten muss, deutlich größer ist als der Mond selbst. Dadurch kann der Mond, je nach Konstellation von Mond - Erde - Sonne, ganz unterschiedlich durch diesen kreisförmigen Schatten wandern: Zum Bespiel durch die Mitte, was zu einer sehr langen und auch dunklen Finsternis führt, oder aber mehr am Rand des Kernschattens entlang, wodurch es zu kürzeren Finsternissen kommt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.