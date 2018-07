Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Drehrichtung hat die Erde um die Sonne und dreht sich die Sonne auch selbst? Die Erde dreht sich - wie alle Planeten - entgegen dem Uhrzeigersinn um die Sonne. Die Sonne rotiert auch selbst um ihre Achse, was man etwa an der Bewegung der Sonnenflecken sehen kann. Die Sonne dreht sich an der Oberfläche je nach Breitengrad in etwa 25 bis rund 36 Tagen (an den Polen) um sich selbst. Im tiefen Inneren der Sonne scheint die Periode aber rund 27 Tage zu betragen. Außerdem kreist unser Zentralstern noch um das Zentrum der Milchstraße. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.