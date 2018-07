Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum konnten die Voyager-Sonden so viele Himmelskörper fotografieren? Die beiden Voyager-Sonden machten eine "Grand Tour" durch das Sonnensystem und besuchten dabei nicht nur Jupiter und Saturn, sondern - im Fall von Voyager 2 - auch Uranus und Neptun. Letztere sind zum ersten und bislang einzigen Mal von einer Sonde besucht worden. In den 1970er Jahren hatte man es mit einer besonderen Konstellation der äußeren Planeten zu tun: Sie standen ungefähr in einer Reihe, so dass mit einer Sonde alle vier Planeten erreicht werden konnten. Eine solche Konstellation dürfte es erst wieder Mitte des nächsten Jahrhunderts geben. Allerdings flogen die Voyager-Sonden an allen Planeten nur vorüber und konnten daher auch nur einen "ersten Eindruck" liefern. Das war natürlich sehr wertvoll und ein guter ersten Schritt zur Erforschung des jeweiligen Planeten. Heutige Missionen schwenken aber in der Regel in eine Umlaufbahn ein, um über einen längeren Zeitraum Daten liefern zu können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.