Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es Vorgaben bei Mondbenennungen? Bis 1973 gab es die nicht, so dass in der Regel der jeweilige Entdecker einen Namen vorgeschlagen hat. Allerdings hatten sich gewisse Regeln eingebürgert, die inzwischen auch von der Internationalen Astronomischen Union als heute zuständiger Stelle festgeschrieben wurden: So sind die Monde des Jupiter nach Liebhabern und Kindern von Jupiter (Zeus) benannt, auch die Namen für die Saturnmonde finden sich in der griechisch-römischen Mythologie, die der Uranusmonde hingegen in Stücken Shakespeares und in dem Gedicht "Der Lockenraub" von Alexander Pope. Neptuns Monde stammen wieder aus der griechisch-römischen Mythologie, müssen aber etwas mit dem Meeresgott Neptun zu tun haben. Eine Übersicht über die Namen und die Benennungsregeln findet sich auf einer Seite der International Astronomical Union (IAU) Working Group for Planetary System Nomenclature. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.