Wenn es Planet Neun tatsächlich gibt, ist dann davon auszugehen, dass er einen Mond hat? Beim Planeten Neun handelt es sich - zumindest nach aktueller Bezeichnungsweise - um ein Objekt, das etwa die zehnfache Masse der Erde haben und die Sonne in etwa der 20-fachen Entfernung des Neptun umkreisen soll - dies allerdings auf einer sehr unkreisförmigen, langgestreckten Bahn. Den Hinweis auf den "neunten Planeten" lieferten bestimmte Eigenschaften der Bahnen von in den letzten Jahren entdeckten Objekten im Kuipergürtel. Gesehen hat den Planeten allerdings bislang noch niemand und längst nicht alle Astromomen sind überzeugt davon, dass es ihn gibt. Von daher kann man auch nur darüber spekulieren, wie er genau aussieht und wie er entstanden ist und ob sich dabei beispielsweise Monde gebildet haben könnten. Es gibt im Kuipergürtel allerdings zahlreiche Objekte, die Monde haben, so dass dies auch für Planet Neun nicht auszuschließen wäre.