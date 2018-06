Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie heißt die Sonne von Kepler-186f? Kepler-186f ist ein knapp 500 Lichtjahre entfernter Planet, den das Weltraumteleskop Kepler um einen Stern im Sternbild Schwan entdeckt hat. Die Sonne des Planeten hat keinen wirklichen Namen, sondern nur verschiedene Katalogbezeichnungen: Kepler-186, KIC 8120608, KOI-571 und auch 2MASS J19543665+4357180. Die ersten drei Bezeichnungen beziehen sich auf die Kepler-Mission: "KIC" bedeutet Kepler Input Catalogue und "KOI" steht für Kepler Object of Interest und in der Form "Kepler-186" werden die tatsächlich entdeckten Sterne mit Planeten erfasst. Die Planeten werden dann durch Anhängen eines Buchstabens (hier: f) gekennzeichnet. 2MASS hingegen steht für die Durchmusterung Two Micron All Sky Survey, in der der fragliche Stern auch zu sehen war, die Zahlen hinter 2MASS geben hier die Position am Himmel an. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.