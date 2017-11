Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Bewegen sich die Sterne in einem Kugelsternhaufen ebenfalls um einen gemeinsamen Mittelpunkt, so wie das in den Spiralgalaxien der Fall ist? Ja, ansonsten könnten diese Gebilde nicht über so lange Zeit stabil bleiben. Die Sterne bewegen sich um den gemeinsamen Schwerpunkt aller Mitglieder des Haufens. Auch die Sterne in den gewaltigen elliptischen Galaxien bewegen sich alle um den Massenmittelpunkt der Galaxien. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.