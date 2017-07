Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte man auf Neptuns Mond Triton ohne künstliches Licht ein Buch lesen? Ja, das dürfte möglich sein, zumindest zur Mittagszeit, also bei optimalen Beleuchtungsverhältnissen. Die Sonne ist zwar in dieser Entfernung deutlich kleiner, doch noch immer ein sehr auffälliger Stern am Himmel. Die Helligkeit auf der Oberfläche des Mondes dürfte in etwa vergleichbar sein mit der Helligkeit auf der Erde unmittelbar vor Sonnenaufgang. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.