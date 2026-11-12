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Daten zu über 900 Millionen Galaxien und mehr
Redaktion
/ Pressemitteilung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V.
astronews.com
12. November 2026
Die Mission Euclid der Europäischen
Weltraumorganisation hat heute ihre erste große Datenreihe veröffentlicht. Diese
Veröffentlichung, die das Licht von mehr als einer Milliarde Objekten erfasst
hat, legt den Grundstein für die bislang umfangreichste dreidimensionale Karte
des Kosmos. Die Forschung erhofft sich von den Daten neue Erkenntnisse über die
Dunkle Materie und die Dunkle Energie.
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Von Euclid bislang untersuchte Bereiche in
der Gesamtansicht des Himmels der Milchstraße.
Bild: ESA /Euclid / Euclid
Consortium / NASA; ESA / Gaia / DPAC; ESA /
Planck Collaboration (CC BY-SA 3.0 IGO) [Großansicht]
Für die heutige Veröffentlichung beobachtete das Weltraumteleskop Euclid
über 13 Monate hinweg Teile des Himmels. Die Beobachtungen erstrecken sich über
eine Fläche, die mehr als 9500 Mal so groß ist, wie die des Vollmonds. Dabei
fand Euclid über 900 Millionen Galaxien und über 60 Millionen Quasare –
die leuchtenden Kerne entfernter Galaxien. Außerdem beobachtete Euclid
rund 15.000 vielversprechende Kandidaten für sogenannte Gravitationslinsen –
Objekte, deren Licht durch massereiche Körper im Vordergrund gebeugt wird. Das
sind mehr als alle bisherigen Beobachtungen solcher Objekte in der Geschichte
der Astronomie zusammen.
Gravitationslinsen sind äußerst selten. Sie entstehen, wenn Licht von fernen
Galaxien zu uns reist und durch eine im Vordergrund liegende Galaxie erheblich
verzerrt wird. Sie bieten einzigartige Einblicke in das sogenannte dunkle
Universum. Gravitationslinsen ermöglichen, einzelne Galaxien einschließlich
ihrer unsichtbaren Dunklen Materie zu "wiegen".
Die Daten von Euclid erlauben, die Entfernung einzelner Galaxien zu
uns und zueinander zu bestimmen und sie so in die dreidimensionale Struktur des
Universums einzuordnen. Diese Struktur ist das sogenannte "Kosmische Netz". Es
ist vergleichbar mit einem gigantischen Spinnennetz, das aus sogenannten
Filamenten besteht. Diese wiederum bestehen aus unsichtbarer Dunkler Materie,
die von sichtbarem Gas durchströmt wird, in dem Sterne und Galaxien entstehen.
Diese Filamente sind wie die Fäden eines Spinnennetzes in Knotenpunkten
miteinander verbunden.
In den Knotenpunkten konzentrieren sich Dunkle Materie sowie Galaxien, die
sich zu Galaxienhaufen verdichtet haben. Zwischen den Filamenten und
Knotenpunkten hingegen liegen riesige Leerräume (sogenannte Voids). In ihnen
kommen sowohl Galaxien als auch Dunkle Materie deutlich seltener vor. Die
unsichtbare Dunkle Materie prägt durch ihre Schwerkraft die Struktur des Netzes,
während das Gas und die daraus entstandenen Galaxien einen Teil dieser Struktur
sichtbar machen. Obwohl der Datensatz enorm umfangreich ist, deckt er nur etwa
14 Prozent der gesamten Himmelsfläche ab, die Euclid bis zum
Missionsende vermessen wird.
Mit der ersten vollständigen Datenveröffentlichung, die Mitte 2027 erscheinen
soll, lässt sich später eine vollständige dreidimensionale Karte des Universums
erstellen. Dies wird auch Rückschlüsse darauf ermöglichen, wie sich das
Universum ausdehnt.
Euclid ist 2023 gestartet und wird während seiner Mission mehr als
zehn Milliarden Galaxien und ihre Entwicklung und Verteilung innerhalb der
letzten zehn Milliarden Jahre beobachten. Die Forschung erhofft sich Aufschluss
über den Einfluss von Dunkler Materie und Energie auf die Struktur des
Universums. Dunkle Materie beeinflusst die Wechselwirkungen zwischen und
innerhalb von Galaxien. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Bildung und
Entwicklung von Galaxien und bremst aufgrund ihrer Anziehungskraft die
Ausdehnung des Universums. Im Gegensatz dazu sorgt Dunkle Energie für die
derzeit beschleunigte Ausdehnung des Universums und wirkt der Anziehungskraft
der Dunklen Materie entgegen.
Durch das Verständnis dieses komplexen Zusammenspiels hoffen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mehr über die Natur von Dunkler
Materie und Dunkler Energie herauszufinden – denn bisher ist unklar, woraus sie
bestehen und wie sie miteinander interagieren. Mit den neu gewonnenen
Erkenntnissen sollen grundlegende Fragen zur Physik des Universums beantwortet
werden.
Die Max-Planck-Institute für extraterrestrische Physik und für Astronomie,
die Ruhr-Universität Bochum und die Ludwig-Maximilians-Universität München sind
an der Erforschung von Galaxien mithilfe der Daten von Euclid
beteiligt. Die Sonde ist mit einem Teleskop und zwei Instrumenten ausgestattet:
dem Nahinfrarot-Spektrometer und Photometer (NISP) sowie einer Kamera für
sichtbares Licht (Visible Instrument, VIS). Sie liefern detaillierte Analysen
von Millionen Galaxien, wodurch ihre Entfernung und dreidimensionale Position im
Universum abgeleitet werden kann.
Das NISP-Instrument wurde unter Beteiligung des Max-Planck-Instituts für
Astronomie in Heidelberg und des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische
Physik in Garching entwickelt. Zudem sind beide Institute ebenso wie die
Ludwig-Maximilians-Universität München, die Rheinische
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und die Ruhr-Universität Bochum in die
Softwareentwicklung für Euclid involviert. Die deutschen Institute und
Universitäten sind zudem mit finanziellen Mitteln an der Mission beteiligt. Die
Deutsche Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
finanziert die sechsjährige Mission mit Mitteln des Bundesministeriums für
Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) als größter Beitragszahler.