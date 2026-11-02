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WELTRAUMTELESKOP

NASA denkt über private Service-Mission zu Hubble nach

Mit der Außerdienststellung der Space Shuttle schien auch das Schicksal des beliebten Weltraumteleskops Hubble besiegelt zu sein, waren doch Service-Missionen zu Hubble fortan nicht mehr möglich. Doch nun hat die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA offenbar neu nachgedacht und öffentlich um Vorschläge von privaten Anbietern für eine Hubble-Service-Mission gebeten.



Das Weltraumteleskop Hubble noch im Griff des Roboterarms des Space Shuttle Atlantis kurz vor dem Aussetzen in den Orbit. [ Das Weltraumteleskop Hubble noch im Griff des Roboterarms des Space Shuttle Atlantis kurz vor dem Aussetzen in den Orbit. [ Großansicht Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA, die das Weltraumteleskop Hubble zusammen mit der europäischen Raumfahrtorganisation ESA betreibt, hat am 29. Oktober 2026 einen "Request for Information" veröffentlicht, in dem die Möglichkeiten der Raumfahrtindustrie abgefragt werden, eine Mission zur Wartung des Teleskops im All durchzuführen. "Hubble hat noch wichtige wissenschaftliche Aufgaben vor sich, und wir sollten jede sinnvolle Möglichkeit prüfen, damit es so lange wie möglich weiterarbeiten kann", so NASA-Administrator Jared Isaacman. "Wenn es innovative und kosteneffiziente Möglichkeiten gibt, die Lebensdauer eines bereits im Orbit befindlichen Instruments zu verlängern, sind wir es den amerikanischen Steuerzahlern und der wissenschaftlichen Gemeinschaft schuldig, diese zu prüfen. Eine Verlängerung der Lebensdauer des Hubble-Teleskops würde mehr Entdeckungen, mehr Wissenschaft und mehr Möglichkeiten bedeuten, unser Verständnis des Universums zu erweitern."

Der NASA geht es bei dem "Request for Information" insbesondere um drei Fragestellungen: Zum einen um die Möglichkeit der Durchführung einer Mission zu Hubble, um das Weltraumteleskop in einer höhere Umlaufbahn zu bringen und damit sicherzustellen, dass Hubble so lange arbeiten kann, wie seine Instrumente noch funktionieren. Abgefragt werden aber auch die Möglichkeit zur Wartung des Teleskops, um es dadurch noch leistungsfähiger zu machen und schließlich auch Szenarien, wie man Hubble am Ende der Mission sicher "entsorgen" kann - entweder durch ein gezieltes Lenken in die Erdatmosphäre oder aber das Verfrachten auf einen Orbit, auf dem das Teleskop keine Gefahr für die Raumfahrt darstellt. Anzeige "Hubble ist eine nationale Ikone, die in den vergangenen über 35 Jahren die Sichtweise der Menschheit auf unser Universum grundlegend verändert hat“, sagte Nicky Fox, stellvertretende Administratorin der Abteilung für wissenschaftliche Missionen im NASA-Hauptquartier in Washington. "Der kommerzielle Raumfahrtsektor hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt und bietet nun neue Möglichkeiten für das Einfangen und die Wartung von Satelliten im Weltraum. Angesichts der Zeit, die uns bis zum voraussichtlichen Wiedereintritt von Hubble bleibt, wollen wir die Bandbreite der Möglichkeiten ausloten, um Hubble in eine höhere Umlaufbahn zu bringen, während wir die nachfolgenden großen Wissenschaftsmission entwickeln."



Bei Hubble, dessen Flughöhe aktuell bei knapp unter 500 Kilometern über der Erdoberfläche liegt, besteht das gleiche Problem wie auch bei der Internationalen Raumstation ISS: Durch die noch vorhandene Restatmosphäre nimmt die Höhe der Umlaufbahn von Hubble ganz allmählich ab. Da Hubble nicht über ein eigenes Antriebssystem verfügt, wurde der Orbit das Teleskops bei früheren Wartungsmission auch immer etwas angehoben. Dies war nun, seit der letzten Wartungsmission im Jahr 2009, nicht mehr möglich. Aktuelle Analysen gehen davon aus, dass Hubble ohne weitere Service-Mission in der ersten Hälfte des kommenden Jahrzehnts - vermutlich 2033 oder 2034 - in die Erdatmosphäre eintreten würde. Eine Mission zu Hubble müsste also bis spätestens 2032 stattfinden. Die Industrie hat nun bis Ende November Gelegenheit auf die NASA-Anfrage zu antworten. NASA denkt über private Service-Mission zu Hubble nach. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. STS-125: Hubble-Reparatur erfolgreich beendet - 9. Mai 2009

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