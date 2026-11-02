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NASA denkt über private Service-Mission zu Hubble nach
von
Stefan Deiters
astronews.com
2. November 2026
Mit der Außerdienststellung der Space Shuttle
schien auch das Schicksal des beliebten Weltraumteleskops Hubble
besiegelt zu sein, waren doch Service-Missionen zu Hubble fortan nicht mehr
möglich. Doch nun hat die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA offenbar neu
nachgedacht und öffentlich um Vorschläge von privaten Anbietern für eine
Hubble-Service-Mission gebeten.
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Das Weltraumteleskop Hubble noch im Griff des Roboterarms des
Space Shuttle Atlantis kurz vor dem Aussetzen in den Orbit.
Foto: NASA [Großansicht]
Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA, die das Weltraumteleskop Hubble
zusammen mit der europäischen Raumfahrtorganisation ESA betreibt, hat am 29. Oktober
2026 einen "Request for Information" veröffentlicht, in dem die Möglichkeiten
der Raumfahrtindustrie abgefragt werden, eine Mission zur Wartung des
Teleskops im All durchzuführen.
"Hubble hat noch wichtige wissenschaftliche Aufgaben vor sich, und wir
sollten jede sinnvolle Möglichkeit prüfen, damit es so lange wie möglich
weiterarbeiten kann", so NASA-Administrator Jared Isaacman. "Wenn es
innovative und kosteneffiziente Möglichkeiten gibt, die Lebensdauer eines
bereits im Orbit befindlichen Instruments zu verlängern, sind wir es den
amerikanischen Steuerzahlern und der wissenschaftlichen Gemeinschaft schuldig,
diese zu prüfen. Eine Verlängerung der Lebensdauer des Hubble-Teleskops würde
mehr Entdeckungen, mehr Wissenschaft und mehr Möglichkeiten bedeuten, unser
Verständnis des Universums zu erweitern."
Der NASA geht es bei dem "Request for Information" insbesondere um drei
Fragestellungen: Zum einen um die Möglichkeit der Durchführung einer Mission
zu Hubble, um das Weltraumteleskop in einer höhere Umlaufbahn zu
bringen und damit sicherzustellen, dass Hubble so lange arbeiten
kann, wie seine Instrumente noch funktionieren. Abgefragt werden aber auch
die Möglichkeit zur Wartung des Teleskops, um es dadurch noch
leistungsfähiger zu machen und schließlich auch Szenarien, wie man
Hubble am Ende der Mission sicher "entsorgen" kann - entweder durch ein
gezieltes Lenken in die Erdatmosphäre oder aber das Verfrachten auf einen
Orbit, auf dem das Teleskop keine Gefahr für die Raumfahrt darstellt.
"Hubble ist eine nationale Ikone, die in den vergangenen über 35 Jahren die
Sichtweise der Menschheit auf unser Universum grundlegend verändert hat“,
sagte Nicky Fox, stellvertretende Administratorin der Abteilung für
wissenschaftliche Missionen im NASA-Hauptquartier in Washington. "Der
kommerzielle Raumfahrtsektor hat sich in den letzten Jahren rasant
weiterentwickelt und bietet nun neue Möglichkeiten für das Einfangen und die
Wartung von Satelliten im Weltraum. Angesichts der Zeit, die uns bis zum
voraussichtlichen Wiedereintritt von Hubble bleibt, wollen wir die
Bandbreite der Möglichkeiten ausloten, um Hubble in eine höhere Umlaufbahn
zu bringen, während wir die nachfolgenden großen Wissenschaftsmission
entwickeln."
Bei Hubble, dessen Flughöhe aktuell bei knapp unter 500 Kilometern über der
Erdoberfläche liegt, besteht das gleiche Problem wie auch bei der
Internationalen Raumstation ISS: Durch die noch vorhandene Restatmosphäre nimmt
die Höhe der Umlaufbahn von Hubble ganz allmählich ab. Da Hubble nicht über ein
eigenes Antriebssystem verfügt, wurde der Orbit das Teleskops bei früheren
Wartungsmission auch immer etwas angehoben. Dies war nun, seit der letzten
Wartungsmission im Jahr 2009, nicht mehr möglich. Aktuelle Analysen gehen davon
aus, dass Hubble ohne weitere Service-Mission in der ersten Hälfte des kommenden
Jahrzehnts - vermutlich 2033 oder 2034 - in die Erdatmosphäre eintreten würde.
Eine Mission zu Hubble müsste also bis spätestens 2032 stattfinden.
Die Industrie hat nun bis Ende November Gelegenheit auf die NASA-Anfrage zu
antworten.