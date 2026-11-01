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Mit Glück sechs Planeten mit bloßem Auge
von
Stefan Deiters
astronews.com
1. November 2026
Nach Ende der Sommerzeit sind die Sterne des Herbstes in den
immer länger werdenden Nächten
in ihrer ganzen Schönheit am Himmel zu sehen. Und manchmal reicht der Blick
sogar über unsere Heimatgalaxie hinaus. Venus und Merkur sind am Morgen
auszumachen, Mars, Jupiter und Saturn bereits am Abend. In der Monatsmitte
erreichen zudem die Leoniden ihr Maximum.
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Blick nach Süden am Morgen des 30. November 2026: Links die
Venus, neben dem (hier vergrößert dargestellten Mond) Mars
(links) und Jupiter. Bild: astronews.com / Stellarium [Großansicht]
Mit dem Ende der sogenannten Sommerzeit vor einer Woche hat die
dunkle Jahreszeit nun wirklich begonnen: Vergleichsweise früh ist es bereits
stockdunkel - und an bedeckten und regnerischen Tagen wird es manchmal auch den
ganzen Tag über nicht mehr richtig hell. So gilt der November zu Recht als
"dunkler" Monat, da hier noch nicht die im Dezember allgegenwärtige
Weihnachtsbeleuchtung zumindest für ein wenig Helligkeit sorgt - obwohl gerade
diese auch der Amateurastronomie teilweise wieder ein Dorn im Auge sein dürfte. Also freuen wir uns auf den November und hoffen auf möglichst viele klare
Nächte, die natürlich nun wieder früher beginnen: Schon am frühen Abend ist ein Blick an den Sternhimmel möglich und
mit etwas Glück ist es dabei auch noch nicht zu kalt. Zu sehen gibt es am
herbstlichen Novemberhimmel einiges.
Zu den typischen Herbststernbildern gehört das markante Viereck des Pegasus, das am Abend im Südwesten zu sehen ist. Südlich und
östlich davon findet sich das Sternbild Fische, das zwei Fische
darstellen soll, die an ihren Schwänzen mit einer Leine verbunden sind. Der
Körper des einen Fischs ist südlich des Pegasus-Vierecks als kleiner Kreis aus
fünf Sternen zu sehen, der andere als gezackte Linie östlich davon. Das
Sternbild hat die Form eines "V", in dessen Spitze der Stern Alrischa liegt, der
Hauptstern des Sternbilds.
Wer im vergangenen Monat noch nicht erfolgreich damit war, unsere Nachbargalaxie
Messier 31 im Sternbild Andromeda aufzuspüren, sollte es im
dunklen November noch einmal versuchen [Findkarte Andromedagalaxie]: Das Sternbild ist vergleichsweise einfach zu erkennen:
Seine hellsten Sterne bilden vom Stern Sirrah oder Alpheratz, dem nordöstlichen
Stern des Pegasus-Vierecks, eine Linie aus vier Sternen. Vom dritten Stern,
Mirach, hangelt man sich dann - etwa im rechten Winkel - zu zwei
leuchtschwächeren Sternen hinauf und trifft schließlich so auf die
Andromedagalaxie. Man darf allerdings hier, insbesondere, wenn man mit bloßem
Auge beobachtet, keine prächtige Spiralgalaxie erwarten, sondern lediglich ein
lichtschwaches nebliges Objekt. Ein dunkler Himmel ist dafür Voraussetzung.
Unser sonnennäherer Nachbarplanet Venus kehrt in den ersten
Novembertagen an den Morgenhimmel zurück und ist bald vor Sonnenaufgang im
Südosten im Sternbild Jungfrau zu sehen. Der Planet geht im Laufe des Monats
immer früher auf und wird schnell heller, so dass die Venus ein markanter Punkt am
Morgenhimmel wird. Unser zweiter Nachbar im All, der Rote Planet Mars,
hat seine Aufgänge in die Zeit vor Mitternacht verlegt. Er befindet sich im
Sternbild Löwe. Er steuert auf seine Opposition zu, die er im Februar erreichen
wird.
Auch der Gasriese Jupiter steuert auf seine Opposition
zu:
Und auch er befindet sich im Sternbild Löwe. Jupiter wird langsam zum Planeten der
ganzen Nacht und ist entsprechend auffällig. Nur in den frühen Abendstunden ist
er noch nicht zu sehen. Der Ringplanet Saturn, der im
Sternbild Walfisch zu finden ist, hat die Opposition schon hinter
sich, wird
lichtschwächer und zieht sich vom Morgenhimmel zurück. In der Nacht vom 25.
auf den 26.
November erreicht auch der siebte Planet Uranus seine
Opposition: Er befindet sich im Sternbild Stier und dürfte dann 5,6 Magnituden
hell sein - dies könnte reichen, um den Planeten bei optimalen Bedingungen auch
mit bloßem Auge zu sehen. Mit einem Fernglas sollte das aber auf jeden Fall
klappen. Und noch ein Planet ist im November zu sehen: Der Kleinste im
Sonnensystem, Merkur, lässt sich Mitte des Monats am
Morgenhimmel ausmachen.
Auch Sternschnuppenfreunde könnten in diesem Monat zumindest ein wenig auf
ihre Kosten kommen. Der November ist der Monat der Leoniden. Sie sind ab dem
13. November aktiv und scheinen aus dem Sternbild
Löwe (Leo) zu kommen, daher auch der Name dieses Sternschnuppenstroms. Die Leoniden
bestehen aus Material des Kometen 55P/Tempel-Tuttle, der etwa alle 33 Jahre in die Nähe der
Sonne kommt und in diesen Zeiten für eine erhöhte Sternschnuppendichte sorgt. 1998
und 1999 konnte man deswegen teilweise beachtliche Meteorschauer beobachten.
In diesem Jahr dürfte die Ausbeute wieder eher gering sein. Das Maximum wird für
die Nacht vom 17. auf den 18. November erwartet. Mehr als vielleicht ein Dutzend Sternschnuppen pro Stunde
dürfte es allerdings kaum geben - immer unter optimalen Bedingungen, so dass die
meisten sehr viel weniger Leoniden zu sehen bekommen werden. In den folgenden Tagen lässt die Aktivität der
Leoniden schnell nach. Leoniden sind am besten in der zweiten Nachthälfte zu
beobachten. In der ersten
Monatshälfte sind zudem die Tauriden aktiv. Sie scheinen aus
dem Sternbild Stier zu kommen. Auch hier erwartet man nur eine einstellige Zahl
von Meteoren pro Stunde.