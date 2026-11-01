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DER STERNHIMMEL IM NOVEMBER 2026

Mit Glück sechs Planeten mit bloßem Auge

Nach Ende der Sommerzeit sind die Sterne des Herbstes in den immer länger werdenden Nächten in ihrer ganzen Schönheit am Himmel zu sehen. Und manchmal reicht der Blick sogar über unsere Heimatgalaxie hinaus. Venus und Merkur sind am Morgen auszumachen, Mars, Jupiter und Saturn bereits am Abend. In der Monatsmitte erreichen zudem die Leoniden ihr Maximum.



Blick nach Süden am Morgen des 30. November 2026: Links die Venus, neben dem (hier vergrößert dargestellten Mond) Mars (links) und Jupiter. [ Blick nach Süden am Morgen des 30. November 2026: Links die Venus, neben dem (hier vergrößert dargestellten Mond) Mars (links) und Jupiter. [ Großansicht Mit dem Ende der sogenannten Sommerzeit vor einer Woche hat die dunkle Jahreszeit nun wirklich begonnen: Vergleichsweise früh ist es bereits stockdunkel - und an bedeckten und regnerischen Tagen wird es manchmal auch den ganzen Tag über nicht mehr richtig hell. So gilt der November zu Recht als "dunkler" Monat, da hier noch nicht die im Dezember allgegenwärtige Weihnachtsbeleuchtung zumindest für ein wenig Helligkeit sorgt - obwohl gerade diese auch der Amateurastronomie teilweise wieder ein Dorn im Auge sein dürfte. Also freuen wir uns auf den November und hoffen auf möglichst viele klare Nächte, die natürlich nun wieder früher beginnen: Schon am frühen Abend ist ein Blick an den Sternhimmel möglich und mit etwas Glück ist es dabei auch noch nicht zu kalt. Zu sehen gibt es am herbstlichen Novemberhimmel einiges. Zu den typischen Herbststernbildern gehört das markante Viereck des Pegasus, das am Abend im Südwesten zu sehen ist. Südlich und östlich davon findet sich das Sternbild Fische, das zwei Fische darstellen soll, die an ihren Schwänzen mit einer Leine verbunden sind. Der Körper des einen Fischs ist südlich des Pegasus-Vierecks als kleiner Kreis aus fünf Sternen zu sehen, der andere als gezackte Linie östlich davon. Das Sternbild hat die Form eines "V", in dessen Spitze der Stern Alrischa liegt, der Hauptstern des Sternbilds. Wer im vergangenen Monat noch nicht erfolgreich damit war, unsere Nachbargalaxie Messier 31 im Sternbild Andromeda aufzuspüren, sollte es im dunklen November noch einmal versuchen [Findkarte Andromedagalaxie]: Das Sternbild ist vergleichsweise einfach zu erkennen: Seine hellsten Sterne bilden vom Stern Sirrah oder Alpheratz, dem nordöstlichen Stern des Pegasus-Vierecks, eine Linie aus vier Sternen. Vom dritten Stern, Mirach, hangelt man sich dann - etwa im rechten Winkel - zu zwei leuchtschwächeren Sternen hinauf und trifft schließlich so auf die Andromedagalaxie. Man darf allerdings hier, insbesondere, wenn man mit bloßem Auge beobachtet, keine prächtige Spiralgalaxie erwarten, sondern lediglich ein lichtschwaches nebliges Objekt. Ein dunkler Himmel ist dafür Voraussetzung. Anzeige Unser sonnennäherer Nachbarplanet Venus kehrt in den ersten Novembertagen an den Morgenhimmel zurück und ist bald vor Sonnenaufgang im Südosten im Sternbild Jungfrau zu sehen. Der Planet geht im Laufe des Monats immer früher auf und wird schnell heller, so dass die Venus ein markanter Punkt am Morgenhimmel wird. Unser zweiter Nachbar im All, der Rote Planet Mars, hat seine Aufgänge in die Zeit vor Mitternacht verlegt. Er befindet sich im Sternbild Löwe. Er steuert auf seine Opposition zu, die er im Februar erreichen wird. Auch der Gasriese Jupiter steuert auf seine Opposition zu: Und auch er befindet sich im Sternbild Löwe. Jupiter wird langsam zum Planeten der ganzen Nacht und ist entsprechend auffällig. Nur in den frühen Abendstunden ist er noch nicht zu sehen. Der Ringplanet Saturn, der im Sternbild Walfisch zu finden ist, hat die Opposition schon hinter sich, wird lichtschwächer und zieht sich vom Morgenhimmel zurück. In der Nacht vom 25. auf den 26. November erreicht auch der siebte Planet Uranus seine Opposition: Er befindet sich im Sternbild Stier und dürfte dann 5,6 Magnituden hell sein - dies könnte reichen, um den Planeten bei optimalen Bedingungen auch mit bloßem Auge zu sehen. Mit einem Fernglas sollte das aber auf jeden Fall klappen. Und noch ein Planet ist im November zu sehen: Der Kleinste im Sonnensystem, Merkur, lässt sich Mitte des Monats am Morgenhimmel ausmachen. Auch Sternschnuppenfreunde könnten in diesem Monat zumindest ein wenig auf ihre Kosten kommen. Der November ist der Monat der Leoniden. Sie sind ab dem 13. November aktiv und scheinen aus dem Sternbild Löwe (Leo) zu kommen, daher auch der Name dieses Sternschnuppenstroms. Die Leoniden bestehen aus Material des Kometen 55P/Tempel-Tuttle, der etwa alle 33 Jahre in die Nähe der Sonne kommt und in diesen Zeiten für eine erhöhte Sternschnuppendichte sorgt. 1998 und 1999 konnte man deswegen teilweise beachtliche Meteorschauer beobachten. In diesem Jahr dürfte die Ausbeute wieder eher gering sein. Das Maximum wird für die Nacht vom 17. auf den 18. November erwartet. Mehr als vielleicht ein Dutzend Sternschnuppen pro Stunde dürfte es allerdings kaum geben - immer unter optimalen Bedingungen, so dass die meisten sehr viel weniger Leoniden zu sehen bekommen werden. In den folgenden Tagen lässt die Aktivität der Leoniden schnell nach. Leoniden sind am besten in der zweiten Nachthälfte zu beobachten. In der ersten Monatshälfte sind zudem die Tauriden aktiv. Sie scheinen aus dem Sternbild Stier zu kommen. Auch hier erwartet man nur eine einstellige Zahl von Meteoren pro Stunde. Der Sternhimmel im November 2026. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Der Sternhimmel im November 2026 - ergänzende Informationen

Sternhimmel - Findkarten - Andromeda-Galaxie (M 31)

Sternenhimmel - Sternkarten