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CTAO

Gammastrahlen aus dem jungen Universum im Visier

Gestern feierten 250 Gäste führender Forschungseinrichtungen die Einweihung von drei neuen Large-Sized-Telescopes auf La Palma in Spanien. Zusammen mit einem schon bestehenden Instrument bilden sie den LST-Sub-Array am nördlichen Standort des Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO), das derzeit in Spanien und in Chile entsteht.



Der LST-Subarray des Standorts CTAO-Nord am Observatorium Roque de los Muchachos auf La Palma. [ Der LST-Subarray des Standorts CTAO-Nord am Observatorium Roque de los Muchachos auf La Palma. [ Großansicht Jedes der vier Large-Sized Telescopes, abgekürzt LST, besitzt eine Spiegelfläche mit einem Durchmesser von 23 Metern und ist mit hochmodernen ultraschnellen Kameras ausgestattet. Die LSTs wurden entwickelt, um schwache Tscherenkow-Lichtblitze zu erfassen. Diese entstehen, wenn sehr energiereiche Gammastrahlen mit der Erdatmosphäre in Wechselwirkung treten. Die LSTs sind die empfindlichsten Instrumente der Welt zur Beobachtung von Gammastrahlen mit Energien zwischen etwa 20 Gigaelektronenvolt (GeV) und mehreren Teraelektronenvolt (TeV). Diese hohe Empfindlichkeit ist entscheidend für den Nachweis weit entfernter und sehr kurzlebiger Gammastrahlenquellen. Denn hochenergetische Gammastrahlen schwächen sich auf ihrem Weg durch das Universum immer weiter ab. Dank der niedrigen Energieschwelle der LSTs ist es möglich, sehr weit entfernte Quellen zu untersuchen, tief in die kosmische Vergangenheit zurückzublicken und auch kurzzeitige Schwankungen dynamischer Gammastrahlenquellen mit hoher statistischer Genauigkeit zu erfassen. Schon während der wissenschaftlichen Inbetriebnahme hat der Prototyp des Large-Sized Telescope (LST-1) bahnbrechende Ergebnisse geliefert. Dazu gehören Beobachtungen von Pulsaren, Untersuchungen aktiver Galaxienkerne sowie schnelle Nachverfolgungen von kurzlebigen Phänomenen wie Novae und Gammastrahlenausbrüchen. Anzeige Die drei neuen LSTs (LST-2, LST-3 und LST-4) ergänzen das LST-1 und formen damit eine eigenen Teleskop-Park für einen umfassenden Blick ins Universum. Da sich dieselben Gammastrahlen-Schauer aus mehreren Richtungen beobachten lassen, ermöglichen die nunmehr vier Instrumente eine verbesserte Winkelauflösung sowie eine höhere Empfindlichkeit bei Aufzeichnung von Gammastrahlung. Zugleich können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bessere Ergebnisse bei der Rekonstruktion der gemessenen Energien erzielen. Damit ist eine neue Präzisionsstufe bei der Erforschung des Gamma-Universums erreicht. "Die Fertigstellung des LST-Subarrays ist der Höhepunkt von mehr als fünfzehn Jahren internationaler Zusammenarbeit und technologischer Innovation", sagt Prof. Masahiro Teshima, Direktor am Max-Planck-Institut für Physik, leitender Forscher der LST-Kollaboration und Sprecher des CTAO-Konsortiums. "Diese Teleskope werden es uns ermöglichen, einige der extremsten Umgebungen im Universum zu erforschen, darunter supermassive Schwarze Löcher, Neutronensterne, die möglichen Ursprünge der kosmischen Strahlung und die Natur der Dunklen Materie." Die LSTs bilden die Niedrigenergie-Anlage von CTAO-Nord und bieten die einzigartige Möglichkeit, das Universum in einer Epoche vor etwa zwölf Milliarden Jahren zu erforschen, als es nicht einmal zwei Milliarden Jahre alt war. Sie sind auf Gammastrahlen mit niedrigster Energie spezialisiert und erlauben den Nachweis und die Untersuchung heller Gammastrahlenausbrüche bei hoher Rotverschiebung bis etwa z~4. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können damit sehr alte Gammaquellen orten und neue Einblicke in das frühe Universum gewinnen. In den kommenden Jahren werden die LSTs für die wissenschaftlichen Messungen vorbereitet und in den CTAO-Betrieb integriert. Zusammen mit den anderen CTAO-Teleskopen, die für beide Arrays geplant sind, lassen sich dann grundlegende Fragen der Astrophysik, Teilchenphysik und Kosmologie untersuchen, wie beispielsweise die Natur der Dunklen Materie, der Ursprung kosmischer Strahlung und die Physik extremer kosmischer Beschleuniger. Gammastrahlen aus dem jungen Universum im Visier. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. CTAO: Gammastrahlen von zwei Standorten aus im Visier - 9. September 2026 Max-Planck-Institut für Physik

