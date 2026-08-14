Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]

JAMES WEBB

Erstmals Galaxie mit drei aktiven supermassereichen Schwarzen Löchern entdeckt

Forschende haben erstmals drei aktiv akkretierende supermassereiche Schwarze Löcher in einer einzigen, weit entfernten Galaxie nachgewiesen. Zwei der Schwarzen Löcher liegen eng beieinander im Zentrum der Galaxie J0148-4214, ein drittes befindet sich weiter außen. Der Fund gelang durch Beobachtungen mit dem Weltraumteleskop James Webb.



Eine vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik veröffentlichte KI-generierte künstlerische Visualisierung einer weit entfernten Galaxie, die neben Staub, Gas und jungen Sternen drei massereiche, aktive Schwarze Löcher (schwarze Kugeln, nicht maßstabsgetreu) mit hellen Akkretionsscheiben enthält. Im Hintergrund sind weitere weit entfernte Galaxien zu sehen, im Vordergrund einige wenige Sterne. [ Eine vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik veröffentlichte KI-generierte künstlerische Visualisierung einer weit entfernten Galaxie, die neben Staub, Gas und jungen Sternen drei massereiche, aktive Schwarze Löcher (schwarze Kugeln, nicht maßstabsgetreu) mit hellen Akkretionsscheiben enthält. Im Hintergrund sind weitere weit entfernte Galaxien zu sehen, im Vordergrund einige wenige Sterne. [ Großansicht Ein internationales Team von Astronominnen und Astronomen unter Leitung des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik (MPE) hat in der Galaxie J0148-4214 drei aktiv akkretierende supermassereiche Schwarze Löcher identifiziert. Die Galaxie liegt mehr als 12,5 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt bei einer Rotverschiebung von z=5,02. Somit sehen wir sie so, wie sie rund 1,2 Milliarden Jahre nach dem Urknall aussah. Grundlage der Studie sind räumlich aufgelöster Spektren des Nahinfrarot-Spektrografen im Integral-Field-Unit Modus (NIRSpec-IFS) an Bord des James-Webb-Weltraumteleskops (JWST). "Dies ist der erste Nachweis von drei aktiven Schwarzen Löchern in einer einzigen Galaxie im fernen Universum", sagt Hannah Übler, Forschungsgruppenleiterin am MPE. Zwei der Schwarzen Löcher befinden sich nah beieinander im galaktischen Zentrum, in Projektion nur etwa 620 Lichtjahre voneinander entfernt. Ein drittes Schwarzes Loch liegt im äußeren Bereich der Galaxie, rund 5500 Lichtjahre vom Zentrum entfernt. "Das legt nahe, dass Prozesse im frühen Universum massereiche Schwarze Löcher effizient zusammenbringen konnten und damit die Voraussetzungen für die Verschmelzungen massereicher Schwarzer Löcher schufen, die mit zukünftigen Gravitationswellenobservatorien nachgewiesen werden können", sagt Übler. Die Forschenden identifizierten die Schwarzen Löcher anhand ihres spektralen Fingerabdrucks: charakteristischer Signaturen von Wasserstoffatomen, die sich im Gravitationsfeld der Schwarzen Löcher mit hoher Geschwindigkeit bewegen. Im zentralen Bereich zeigt das Spektrum eine komplexe Struktur, die sich am besten durch zwei eng benachbarte Schwarze Löcher erklären lässt. Um diese beiden Quellen voneinander zu trennen, nutzte das Team Spektroastrometrie, eine Methode, mit der sich kleinste räumliche Verschiebungen der Emissionslinien über die Galaxie hinweg präzise messen lassen. So konnten die Positionen der Schwarzen Löcher bestimmt werden, obwohl sie sich nicht als getrennte Punktquellen auflösen lassen. Ein drittes Schwarzes Loch wurde im äußeren Bereich der Galaxie nachgewiesen. Auch alternative Erklärungen wie Supernovae, Stoßwellen, Sternwinde oder sehr massereiche Sterne wurden geprüft, konnten aber anhand weiterer spektraler Merkmale ausgeschlossen werden. Anzeige Die Analyse ergibt Schwarze-Loch-Massen von etwa 80 Millionen, 0,6 Millionen und zwei Millionen Sonnenmassen. Bemerkenswert ist, dass das massereichste Schwarze Loch mit geringerer Rate wächst als das nahe gelegene Schwarze Loch mit 0,6 Millionen Sonnenmassen, das aktiv Materie aufnimmt und dabei sogar die nach gängigen Modellen erwartete maximale Akkretionsrate überschreitet, die sogenannte Eddington-Grenze. "Die JWST-Daten erlaubten es uns nicht nur, die drei Schwarzen Löcher zu identifizieren, sondern auch ihre Massen, Akkretionsraten und die Sternmasse der Galaxie abzuschätzen", sagt Dr. Giovanni Mazzolari, Zweitautor der Studie und Forscher am MPE. "Wir finden eine gesamte Sternmasse von etwa 1,3 Milliarden Sonnenmassen, und die Schwarzen Löcher machen davon einen erheblichen Anteil aus." Das zentrale Paar der Schwarzen Löcher dürfte innerhalb der nächsten wenigen hundert Millionen Jahre miteinander verschmelzen. "Diese Ergebnisse sind außerordentlich spannend", ergänzt Roberto Maiolino, Professor an der University of Cambridge. "Sie legen nahe, dass Verschmelzungen von Schwarzen Löchern im frühen Universum ein zusätzlicher, schneller Weg für ihr rasches Wachstum gewesen sein könnten." Das dritte Schwarze Loch im Außenbereich der Galaxie könnte das Überbleibsel einer früheren Verschmelzung sein und durch einen gravitativen Rückstoß aus dem Zentrum herausgeschleudert worden sein oder derzeit in Richtung Zentrum wandern. Die Beobachtungen zeigen, dass bildgebende Spektroskopie ein wichtiges Werkzeug ist, um in sehr weit entfernten Galaxien mehrere aktive Schwarze Löcher zu identifizieren. Ohne die räumlich aufgelösten Informationen von NIRSpec-IFS wäre wahrscheinlich nur eines der drei Schwarzen Löcher entdeckt worden. Die Ergebnisse liefern neue Erkenntnisse zum Wachstum supermassereicher Schwarzer Löcher und ihrer Wirtsgalaxien. Sie stützen die Annahme, dass Verschmelzungen und Wechselwirkungen im frühen Universum eine wichtige Rolle gespielt haben. Zugleich liefert das System einen möglichen Vorläufer späterer Verschmelzungen, die für künftige Gravitationswellenobservatorien wie LISA von Interesse sind. Die Ergebnisse wurden jetzt im Fachjournal Astronomy & Astrophysics veröffentlicht. Erstmals Galaxie mit drei aktiven supermassereichen Schwarzen Löchern entdeckt. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Übler, H. et al. (2026): BlackTHUNDER: Evidence of three massive black holes in a z ∼ 5 galaxy, A&A, 712, A80

Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik

