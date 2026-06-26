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Neue Messe für Amateurastronomie am Bodensee
von
Stefan Deiters
astronews.com
26. Juni 2026
In Friedrichshafen am Bodensee eröffnet morgen eine neue
Messe, die sich speziell an die Amateurastronomie richtet. Sie ist an Europas
größte Messe für Amateurfunk, die HAM Radio, angeschlossen und soll die Lücke
füllen, die durch den Wegfall der Astromesse AME in Villingen-Schwenningen
entstanden war.
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Die ASTRO ist Teil der HAM Radio, der größten Messe für
Amateurfunk in Europa.
Foto: HAM RADIO, Messe Friedrichshafen GmbH [Großansicht]
Viele Jahr lang gab es für die Amateurastronomie zwei Fixpunkte im Jahr:
den ATT in Essen im Mai und die AME in Villingen-Schwenningen im September.
Die um ein Vortragsprogramm ergänzten amateurastronomischen Fachmessen waren
ein beliebter Szenetreff, wobei sich insbesondere der Süden Deutschlands sowie
Österreich und die Schweiz mehr auf die AME konzentrierten. Entsprechend groß
war hier die Enttäuschung, als die AME nach Ende der Corona-Pandemie nicht
wieder aufgelegt wurde.
An verschiedenen Orten gab es daher schnell Bemühungen, Ersatz für die AME zu
schaffen - auch bei der Astronomischen Vereinigung Bodensee e. V. und ihrem
Vorsitzenden Berthold Waßmuth. Ihm und weiteren Mitgliedern des Vereins war
schnell klar, dass sie diese Lücke mit einer neuen zentralen Plattform für die
Szene füllen möchten. Gemeinsam gründeten sie ein Organisationsteam und
begannen, nach Möglichkeiten für eine neue Messe zu suchen. Die Planungen waren
zwischenzeitlich bereits weit fortgeschritten, als ein Veranstalter kurz vor
Vertragsabschluss absprang. "Da waren wir natürlich erst einmal geknickt",
erinnert sich Waßmuth. Aufgeben sei jedoch keine Option gewesen. "Wir haben uns
immer wieder gesagt: Wir ziehen das jetzt durch."
Schließlich führte der Weg zur Messe Friedrichshafen. Gemeinsam entstand die
Idee, die neue ASTRO parallel zur HAM Radio auszurichten – Europas größter
Amateurfunk-Ausstellung. Für Waßmuth ist die Verbindung beider Veranstaltungen
mehr als eine organisatorische Lösung. "Eine große Gemeinsamkeit ist die
Technikbegeisterung", sagt er. "Darüber hinaus gibt es die Radioastronomie. Sie
bildet eine spannende Brücke zwischen Astronomie und Amateurfunk."
Morgen steht nun die Premiere an: Am 27. Juni erwartet die Besucherinnen und
Besucher der ASTRO ein Angebot mit mehr als 30 Ausstellern und mehreren
Vorträgen. Auf dem Programm stehen auch Live-Beobachtungen der Sonne. astronews.com wird nicht mit einem eigenen Stand vertreten sein. Unseren
Herausgeber können Sie aber am Stand von astronomie – DAS MAGAZIN treffen, das
mit der gerade erschienenen Ausgabe 59 des Magazins vor Ort ist. Das Magazin
verleiht auf der Messe erstmals seinen Readers' Choice Award und zeigt außerdem
einen original Messierkatalog.
Die ASTRO findet am Samstag, 27. Juni 2026 statt und hat von 9 bis 18 Uhr
geöffnet. Die Tageskarte der Astro berechtigt an diesem Tag auch zum Eintritt
zur HAM Radio. Das Parken auf den Messe-Parkplätzen sowie die Nutzung des
Shuttle-Busses MX sind kostenlos. Die Tageskarte kostet an der Tageskasse 24
Euro und ist online für 17 Euro verfügbar.