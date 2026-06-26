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MESSE

Neue Messe für Amateurastronomie am Bodensee

In Friedrichshafen am Bodensee eröffnet morgen eine neue Messe, die sich speziell an die Amateurastronomie richtet. Sie ist an Europas größte Messe für Amateurfunk, die HAM Radio, angeschlossen und soll die Lücke füllen, die durch den Wegfall der Astromesse AME in Villingen-Schwenningen entstanden war.



Die ASTRO ist Teil der HAM Radio, der größten Messe für Amateurfunk in Europa. [ Die ASTRO ist Teil der HAM Radio, der größten Messe für Amateurfunk in Europa. [ Großansicht Viele Jahr lang gab es für die Amateurastronomie zwei Fixpunkte im Jahr: den ATT in Essen im Mai und die AME in Villingen-Schwenningen im September. Die um ein Vortragsprogramm ergänzten amateurastronomischen Fachmessen waren ein beliebter Szenetreff, wobei sich insbesondere der Süden Deutschlands sowie Österreich und die Schweiz mehr auf die AME konzentrierten. Entsprechend groß war hier die Enttäuschung, als die AME nach Ende der Corona-Pandemie nicht wieder aufgelegt wurde. An verschiedenen Orten gab es daher schnell Bemühungen, Ersatz für die AME zu schaffen - auch bei der Astronomischen Vereinigung Bodensee e. V. und ihrem Vorsitzenden Berthold Waßmuth. Ihm und weiteren Mitgliedern des Vereins war schnell klar, dass sie diese Lücke mit einer neuen zentralen Plattform für die Szene füllen möchten. Gemeinsam gründeten sie ein Organisationsteam und begannen, nach Möglichkeiten für eine neue Messe zu suchen. Die Planungen waren zwischenzeitlich bereits weit fortgeschritten, als ein Veranstalter kurz vor Vertragsabschluss absprang. "Da waren wir natürlich erst einmal geknickt", erinnert sich Waßmuth. Aufgeben sei jedoch keine Option gewesen. "Wir haben uns immer wieder gesagt: Wir ziehen das jetzt durch." Schließlich führte der Weg zur Messe Friedrichshafen. Gemeinsam entstand die Idee, die neue ASTRO parallel zur HAM Radio auszurichten – Europas größter Amateurfunk-Ausstellung. Für Waßmuth ist die Verbindung beider Veranstaltungen mehr als eine organisatorische Lösung. "Eine große Gemeinsamkeit ist die Technikbegeisterung", sagt er. "Darüber hinaus gibt es die Radioastronomie. Sie bildet eine spannende Brücke zwischen Astronomie und Amateurfunk." Morgen steht nun die Premiere an: Am 27. Juni erwartet die Besucherinnen und Besucher der ASTRO ein Angebot mit mehr als 30 Ausstellern und mehreren Vorträgen. Auf dem Programm stehen auch Live-Beobachtungen der Sonne. astronews.com wird nicht mit einem eigenen Stand vertreten sein. Unseren Herausgeber können Sie aber am Stand von astronomie – DAS MAGAZIN treffen, das mit der gerade erschienenen Ausgabe 59 des Magazins vor Ort ist. Das Magazin verleiht auf der Messe erstmals seinen Readers' Choice Award und zeigt außerdem einen original Messierkatalog. Die ASTRO findet am Samstag, 27. Juni 2026 statt und hat von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte der Astro berechtigt an diesem Tag auch zum Eintritt zur HAM Radio. Das Parken auf den Messe-Parkplätzen sowie die Nutzung des Shuttle-Busses MX sind kostenlos. Die Tageskarte kostet an der Tageskasse 24 Euro und ist online für 17 Euro verfügbar. Neue Messe für die Amateurastronomie am Bodensee. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. ASTRO Friedrichshafen

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