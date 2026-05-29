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BLAUER MOND

Ein Vollmond wie jeder andere

Der Mai endet mit einem Vollmond: Am Sonntag stehen Sonne, Erde und Mond so, dass die von der Erde aus sichtbare Hälfte des Mondes vollständig beschienen wird. Es ist bereits der zweite Vollmond im Mai. Ein solcher Vollmond wird - vor allem im angelsächsischen Sprachraum - auch als "Blauer Mond" bezeichnet. Er ist eher eine Kuriosität des Kalenders als eine astronomische Besonderheit.



Der Vollmond Anfang April 2026, fotografiert von der Internationalen Raumstation ISS aus. [ Der Vollmond Anfang April 2026, fotografiert von der Internationalen Raumstation ISS aus. [ Großansicht Die Redewendung "Once in blue moon" hat im englischen Sprachraum vor allem eine Bedeutung: Irgendetwas passiert nur alle Jubeljahre einmal. Über die Bedeutung des Begriffs "blue moon", also blauer Mond, dürften sich nur wenige Gedanken machen. Heute bezeichnet man als "blauen Mond" in den Regel den zweiten Vollmond innerhalb eines Kalendermonats. Ein solcher zweiter Vollmond ist nicht unbedingt häufig, aber auch nicht wirklich selten: Zwischen zwei Vollmonden liegen exakt 29,53 Tage. Es ist daher nicht verwunderlich, dass es immer wieder Monate gibt, in denen sich zwei Vollmonde beobachten lassen. Nur im Februar kann dies nicht passieren, da dieser Monat dazu einfach nicht genug Tage hat. Auch der Vollmond am 31. Mai 2026 ist der zweite Vollmond des Monats, der letzte Vollmond war am 1. Mai. Die heute übliche Definition für den "blauen Mond" ist dabei noch gar nicht so alt und geht auf eine fehlerhafte Interpretation der ursprünglichen Regel zurück, die sich im Maine Farmers' Almanac nachlesen lässt: Danach war ein Blue Moon der dritte Vollmond in einer Jahreszeit, wenn es in dieser Jahreszeit ausnahmsweise einmal vier Vollmonde gegeben hatte. Solche "blauen Monde" konnte es nur im November, Mai, Februar oder August geben. Anzeige Doch diese Regel erscheint noch nicht so kompliziert, als dass sie zu Fehlinterpretationen hätte führen können. Hinzu kam jedoch, dass der Kalender im Maine Farmers' Almanac auf das tropische Jahr bezogen war und von einer Wintersonnenwende zur nächsten lief. Auch die Jahreszeiten wurden etwas anders definiert als heute üblich und normalerweise fielen in jede dieser Jahreszeiten drei Vollmonde. In seltenen Fällen allerdings gab es einen vierten. Und genau in solchen Fällen nannte man den dritten Vollmond einer Jahreszeit "blauer Mond". Ein Mitarbeiter der amerikanischen Astronomiezeitschrift Sky & Telescope versuchte, in einem 1946 erschienenen Artikel, diese Definition des "blauen Monds" etwas einfacher zu fassen und auf den uns vertrauten Kalender zu beziehen. Er folgerte: "Sieben Mal in 19 Jahren gab es - und gibt es - 13 Vollmonde im Jahr. Das bedeutet elf Monate mit jeweils einem Vollmond und einen Monat mit zwei. Dieser zweite in einem Monat, so interpretiere ich es, wurde Blue Moon genannt." Diese deutlich handlichere Regel setzte sich schnell durch. Später recherchierte Sky & Telescope selbst, welche Rolle die Zeitschrift bei der Entstehung der aktuellen Definition gespielt hatte und wies auf den Fehler hin. Doch das änderte nichts daran, dass bis heute der zweite Vollmond eines Kalendermonats als "blauer Mond" bezeichnet wird. Der ist natürlich nicht wirklich blau - zumindest meistens nicht. In seltenen Fällen lässt sich allerdings tatsächlich ein blauer Mond beobachten. Entsprechende Berichte gibt es beispielsweise aus dem Jahr 1883. Grund dafür waren ungeheure Aschemengen, die durch den Ausbruch des Vulkans Krakatau in die Atmosphäre geschleudert worden waren. Diese Partikel streuten vor allem die rötliche Komponente des Mondlichts, so dass der Mond bläulich erschien. Das Auftreten eines Blauen Mondes wie wir ihn aktuell verstehen und wie er in manchen Medien in diesen Tagen wieder als Besonderheit hervorgehoben wird, ist also lediglich eine kalendarische Kuriosität. Der Mond am Sonntag wird nicht irgendwie besonders aussehen. Was stimmt ist, dass es nicht wirklich häufig vorkommt, dass es zwei Vollmonde in einem Monat gibt - den nächsten Blauen Mond gibt es erst wieder 2028, nämlich zu Silvester. Ein Vollmond wie jeder andere. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum.