|
41. Astronomie- und Techniktreff in Essen
von
Stefan Deiters
astronews.com
7. Mai 2026
Einmal im Jahr pilgern viele Amateurastronominnen und
Amateurastronomen aus Deutschlands und umliegenden Ländern nach Essen. Die
Ruhrgebietsmetropole wird dann nämlich zum Mekka für die
Amateurastronomie - in einer Schule der Stadt veranstaltet die örtliche
Walter-Hohmann-Sternwarte den Astronomie- und
Techniktreff, kurz ATT. Am Sonnabend ist es wieder so weit.
|
Der ATT in Essen gilt als wichtiger Szenetreffpunkt für die
Amateurastronomie.
Foto: Stefan Deiters [Großansicht]
Was als lokaler "Astronomischer Tausch- und Trödeltreff" begann ist
heute aus dem amateurastronomischen Terminkalender nicht mehr wegzudenken: der
ATT in Essen. Aus den einfachen Anfängen wurde inzwischen ein über die
Landesgrenzen hinaus als "Astronomie- und Techniktreff" bekanntes
Szenetreffen. Auch in diesem Jahr locken wieder zahlreiche Aussteller und ein
umfangreiches Vortragsprogramm.
Im Jahr 2026 öffnet nun der 41. ATT seine Türen: Die nach Veranstalterangaben
größte Messe für Amateurastronomie in Europa findet am Sonnabend, 9. Mai 2026 von
10 bis 18 Uhr im Gymnasium Am Stoppenberg, Im Mühlenbruch 51, 45141 Essen,
statt. Dabei kann die Walter-Hohmann-Sternwarte e. V. in Essen als Veranstalter
auch in diesem Jahr wieder mit einer Ausstellerliste aufwarten, die sich wie ein
Who-is-Who der Amateurastronomie-Szene liest. Auf der Liste sind beispielsweise
Namen wie Baader Planetarium GmbH, Berlebach Stativtechnik, Celestron
Deutschland, euro EMC, Intercon Spacetec und Teleskop-Service Ransburg GmbH und
unsere Freunde von astronomie - DAS MAGAZIN zu finden. Wieder dabei sind auch
private Anbieter und Sternwarten, die ihre gebrauchten Astroschätzchen
präsentieren.
Ergänzt wird die Messe erneut von einem attraktiven Vortrags- und
Workshop-Programm: Nach dem großen Interesse im vergangenen Jahr referiert Uwe Pilz, Vorsitzender der Vereinigung der
Sternfreunde, auch diesmal wieder über die Optikprüfung von Teleskopen am Stern und bietet vor Ort
auch einen Praxisworkshop an, bei dem der Referent mitgebrachte Teleskope an
einem künstlichen Stern prüft und ggf. einstellt.
Die kleinen Sternfreunde werden mit einem Vortrag zu einer "Reise ins
Weltall" eingeladen und können beim Workshop "Mit der Artemis-Mission zum Mond"
sogar eine eigene Rakete bauen. Für die erwachsenen Sternfreunde berichtet Dany
Herzberg über die Faszination von Polarlichtern und wie sich diese am besten
fotografisch festhalten lassen. Peter Bresseler, der schon mehrere bislang
unbekannte Deep-Sky-Objekte entdeckt hat, erläutert in dem Vortrag
"Amateurentdeckungen von Deep-Sky-Objekten – Es gibt noch etwas zu entdecken!"
seine Vorgehensweise, stellt konkrete Beobachtungs- und Analyseverfahren vor und
beschreibt, wie Amateure und professionelle Astronomen im Rahmen von Citizen-Science-Projekten
erfolgreich zusammenarbeiten können. Schließlich berichtet Dr. Kai-Oliver Detken
von Planung und Betrieb der Remote-Sternwarte der Vereinigung für Sternfreunde
in Namibia, deren Nutzung für VdS-Mitglieder kostenlos möglich ist. Prof. Dr.
Detlef Koschny referiert über ein Projekt, dass sich mit der Beobachtung von
Einschlagblitzen auf dem Mond beschäftigt.
Auch an Science-Fiction-Freunde haben die Verantwortlichen des ATT gedacht:
Der Trekdinner-Ruhrpott-Stammtisch ist auf der Messe zu Gast und mit den
Droidbuilders Germany, die sich auf den Bau von Droiden und anderen Requisiten
aus dem Star-Wars-Universum spezialisiert haben, gibt es auch einen Anlaufpunkt
für die Fans dieser Science-Fiction-Reihe.
astronews.com wird nicht mit einem eigenen Stand vertreten sein. Unseren
Herausgeber können Sie aber am Stand von astronomie – DAS MAGAZIN treffen, das
mit der gerade erschienenen Ausgabe 58 des Magazins vor Ort ist.