Home : Nachrichten : Amateurastronomie : Artikel Druckansicht ]

MESSE

41. Astronomie- und Techniktreff in Essen

Einmal im Jahr pilgern viele Amateurastronominnen und Amateurastronomen aus Deutschlands und umliegenden Ländern nach Essen. Die Ruhrgebietsmetropole wird dann nämlich zum Mekka für die Amateurastronomie - in einer Schule der Stadt veranstaltet die örtliche Walter-Hohmann-Sternwarte den Astronomie- und Techniktreff, kurz ATT. Am Sonnabend ist es wieder so weit.



Der ATT in Essen gilt als wichtiger Szenetreffpunkt für die Amateurastronomie. [ Der ATT in Essen gilt als wichtiger Szenetreffpunkt für die Amateurastronomie. [ Großansicht Was als lokaler "Astronomischer Tausch- und Trödeltreff" begann ist heute aus dem amateurastronomischen Terminkalender nicht mehr wegzudenken: der ATT in Essen. Aus den einfachen Anfängen wurde inzwischen ein über die Landesgrenzen hinaus als "Astronomie- und Techniktreff" bekanntes Szenetreffen. Auch in diesem Jahr locken wieder zahlreiche Aussteller und ein umfangreiches Vortragsprogramm. Im Jahr 2026 öffnet nun der 41. ATT seine Türen: Die nach Veranstalterangaben größte Messe für Amateurastronomie in Europa findet am Sonnabend, 9. Mai 2026 von 10 bis 18 Uhr im Gymnasium Am Stoppenberg, Im Mühlenbruch 51, 45141 Essen, statt. Dabei kann die Walter-Hohmann-Sternwarte e. V. in Essen als Veranstalter auch in diesem Jahr wieder mit einer Ausstellerliste aufwarten, die sich wie ein Who-is-Who der Amateurastronomie-Szene liest. Auf der Liste sind beispielsweise Namen wie Baader Planetarium GmbH, Berlebach Stativtechnik, Celestron Deutschland, euro EMC, Intercon Spacetec und Teleskop-Service Ransburg GmbH und unsere Freunde von astronomie - DAS MAGAZIN zu finden. Wieder dabei sind auch private Anbieter und Sternwarten, die ihre gebrauchten Astroschätzchen präsentieren. Anzeige Ergänzt wird die Messe erneut von einem attraktiven Vortrags- und Workshop-Programm: Nach dem großen Interesse im vergangenen Jahr referiert Uwe Pilz, Vorsitzender der Vereinigung der Sternfreunde, auch diesmal wieder über die Optikprüfung von Teleskopen am Stern und bietet vor Ort auch einen Praxisworkshop an, bei dem der Referent mitgebrachte Teleskope an einem künstlichen Stern prüft und ggf. einstellt. Die kleinen Sternfreunde werden mit einem Vortrag zu einer "Reise ins Weltall" eingeladen und können beim Workshop "Mit der Artemis-Mission zum Mond" sogar eine eigene Rakete bauen. Für die erwachsenen Sternfreunde berichtet Dany Herzberg über die Faszination von Polarlichtern und wie sich diese am besten fotografisch festhalten lassen. Peter Bresseler, der schon mehrere bislang unbekannte Deep-Sky-Objekte entdeckt hat, erläutert in dem Vortrag "Amateurentdeckungen von Deep-Sky-Objekten – Es gibt noch etwas zu entdecken!" seine Vorgehensweise, stellt konkrete Beobachtungs- und Analyseverfahren vor und beschreibt, wie Amateure und professionelle Astronomen im Rahmen von Citizen-Science-Projekten erfolgreich zusammenarbeiten können. Schließlich berichtet Dr. Kai-Oliver Detken von Planung und Betrieb der Remote-Sternwarte der Vereinigung für Sternfreunde in Namibia, deren Nutzung für VdS-Mitglieder kostenlos möglich ist. Prof. Dr. Detlef Koschny referiert über ein Projekt, dass sich mit der Beobachtung von Einschlagblitzen auf dem Mond beschäftigt. Auch an Science-Fiction-Freunde haben die Verantwortlichen des ATT gedacht: Der Trekdinner-Ruhrpott-Stammtisch ist auf der Messe zu Gast und mit den Droidbuilders Germany, die sich auf den Bau von Droiden und anderen Requisiten aus dem Star-Wars-Universum spezialisiert haben, gibt es auch einen Anlaufpunkt für die Fans dieser Science-Fiction-Reihe. astronews.com wird nicht mit einem eigenen Stand vertreten sein. Unseren Herausgeber können Sie aber am Stand von astronomie – DAS MAGAZIN treffen, das mit der gerade erschienenen Ausgabe 58 des Magazins vor Ort ist. Europas größte Astronomiebörse ATT in Essen. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. ATT

astronomie - DAS MAGAZIN

