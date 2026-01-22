Home : Nachrichten : Forschung : Artikel Druckansicht ]

GRAVITATIONSWELLEN

Forscher werden dank innovativer Technik zu Firmengründern

Ein von Gravitationswellenforschern gegründetes Unternehmen bietet ultrapräzises Laserlicht für optische Messungen an, das zehnmal reiner und stabiler ist als das vergleichbarer Produkte. Für das neue Lasersystem gibt es vielfältige Anwendungen: Neben der Messung von Gravitationswellen lässt sich damit etwa der Klimawandel aus dem All überwachen oder nach Dunkler Materie fahnden.



Die am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik und der Leibniz Universität Hannover entwickelte Laserquelle Ten64, die VM Photonics GmbH kommerziell anbietet. [ Die am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik und der Leibniz Universität Hannover entwickelte Laserquelle Ten64, die VM Photonics GmbH kommerziell anbietet. [ Großansicht Lasersysteme, die auf sogenannten nichtplanaren Ringoszillatoren (NPRO) basieren, zählen 40 Jahre nach ihrer Erfindung zu den wichtigsten Werkzeugen für hochpräzise, physikalische Messungen. Sie liefern das stabile und reine Laserlicht, das nach weiterer Verstärkung und Stabilisierung die Messung von Gravitationswellen mit Detektoren wie LIGO und Virgo ermöglicht. Diese revolutionieren seit einem Jahrzehnt die Astronomie. "In unserem Team am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover und am Institut für Gravitationsphysik der Leibniz Universität Hannover verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Installation von einigen der präzisesten Lasersysteme der Welt", erklärt Fabian Meylahn, Mitarbeiter am Max-Planck-Institut und Mitgründer der Firma VM Photonics GmbH. "So kamen wir zu dem Schluss, dass wir die bisher kommerziellen verfügbaren NPRO-Laser nicht nur selbst fertigen, sondern auch deutlich verbessern können", ergänzt Henning Vahlbruch, Mitarbeiter am Institut der Universität und Mitgründer der Firma. "Unser Ziel war es, eine Laserquelle zu entwickeln, die stabileres und reineres Laserlicht liefert als die am Markt erhältlichen." In einer Ende des vergangenen Jahres erschienenen Studie haben Vahlbruch und Meylahn ihre Entwicklung am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik mit ähnlichen kommerziellen Lasersystemen verglichen. Dazu entwickelten sie einen Teststand, mit dem sie die Schwankungen von Leistung und Frequenz des Laserlichts mit einer Leistung von 400 Milliwatt bei einer Wellenlänge von 1064 Nanometern ermittelten. So konnten sie die Laserquellen direkt miteinander vergleichen. Selbst ohne die interne Leistungsstabilisierung, die in allen Geräten vorhanden ist, übertraf die Neuentwicklung von VM Photonics GmbH die Vergleichsgeräte deutlich. Anzeige Mit eingeschalteter Leistungsstabilisierung liegen die Schwankungen der Laserleistung der Neuentwicklung noch einmal weit unter denen der anderen Lasersysteme – über das gesamte untersuchte Spektrum von 10 Hertz bis hin zu einigen hundert Kilohertz und insbesondere im niedrigen Frequenzbereich. Auch die Frequenzstabilität des neuen Lasersystems, also wie stark die Wellenlänge des Laserlichts variiert, übertrifft die der anderen untersuchten Systeme um mehr als den Faktor Zehn im gesamten untersuchten Bereich. Der Laser von VM Photonics GmbH bietet zudem einen Modus, bei dem er statt der üblichen 400 Milliwatt nur 250 Milliwatt Leistung liefert. Dadurch verbessert sich die Frequenzstabilität weiter. "Diese hochpräzise Laserquelle hat eine Vielzahl von Anwendungsbereichen, in denen sie für genauere Ergebnisse und präzisere Messungen sorgen kann", sagt Benno Willke, Ko-Autor der Studie und Gruppenleiter an den Instituten. "Mögliche Einsatzgebiete sind unter anderem die Messung von Gravitationswellen auf der Erde und im All, die satellitengestützte Gravimetrie und damit die Überwachung des Klimawandels, der Vergleich von Atomuhren, die Suche nach Dunkler Materie und neuen Elementarteilchen sowie die Suche nach den Fingerabdrücken der Quantengravitation." Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Review of Scientific Instruments veröffentlicht. Gravitationswellen-Forscher werden dank innovativer Technik zu Firmengründern. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum.

