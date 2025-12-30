|
Erster Start von Galileo-Satelliten mit einer Ariane 6
Redaktion
/ Pressemitteilung der ESA
astronews.com
30. Dezember 2025
In der Woche vor Weihnachten hat die europäische Raumfahrt
mit einer Premiere einen wichtigen Schritt hin zu mehr Unabhängigkeit im
Weltraum getan: Vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana wurden
zwei Galileo-Satelliten an Bord einer Ariane-6-Rakete in eine Umlaufbahn
gebracht. Es war der erste Start von Galileo-Satelliten mit der neuen
Trägerrakete.
|
Start einer Ariane 6 am 17. Dezember 2025
mit zwei Galileo-Satelliten an Bord.
Foto: ESA - S. Corvaja [Großansicht]
Die Galileo-Satelliten mit den Bezeichnungen SAT 33 und SAT 34 wurden am 17.
Dezember 2025 um 06:01 Uhr MEZ gestartet und trennten sich nach einem Flug von
knapp vier Stunden von der Trägerrakete. Um 10:51 Uhr MEZ empfingen
Bodenstationen ihr Signal und bestätigten, dass beide Satelliten in gutem
Zustand und ihre Solarpanele ausgefahren sind. Die Satelliten durchlaufen
derzeit erste Betriebs- und Orbit-Tests und werden dann in die
Galileo-Konstellation in der mittleren Erdumlaufbahn in einer Höhe von etwa
23.222 Kilometern aufgenommen. In etwa drei Monaten wird die
Galileo-Konstellation mit den neuen Satelliten über 29 aktive Satelliten
verfügen, was eine noch größere Abdeckung und Zuverlässigkeit gewährleistet.
Seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 2016 wurde das Galileo-Programm
kontinuierlich weiterentwickelt und um neue Funktionen erweitert, sodass es
heute zu den umfassendsten Satellitennavigationssystemen der Welt zählt. Dazu
gehört unter anderem der seit 2023 verfügbare Hochpräzisionsdienst, der
spezielle Empfänger mit einer horizontalen Genauigkeit von bis zu 20 Zentimeter
und einer vertikalen Genauigkeit von 40 Zentimeter bereitstellt. Der Start vor
Weihnachten erweitert die bereits robuste Konstellation um weitere Satelliten
und stärkt damit die Fähigkeit des Systems, rund um die Uhr Navigationsdienste
für Milliarden von Nutzern weltweit zu gewährleisten.
Es war der erste Start von Galileo mit der Ariane-6-Rakete und der
fünfte Start der europäischen Schwerlastrakete. Zwei weitere Starts sind für die
nahe Zukunft geplant, wobei jeweils zwei Galileo-Satelliten der ersten
Generation transportiert werden sollen. "Das Jahr 2025 markiert drei Jahrzehnte
europäischer Navigationsprogramme, und der erfolgreiche Start von zwei neuen
Galileo-Satelliten ist ein weiterer wichtiger und wohlverdienter Moment in
dieser Tradition. Ich bin sehr stolz auf die Rolle der ESA bei der Durchführung
des Starts mit Arianespace und auf ihre Führungsrolle bei der Beschaffung und
Vorbereitung der Satelliten im Auftrag der Europäischen Kommission", so Josef
Aschbacher, Generaldirektor der ESA. "Galileo ist das weltweit
genaueste globale Navigationssatellitensystem – und heute haben wir seine
Zuverlässigkeit und Robustheit noch weiter erhöht. Der erfolgreiche Start an
Bord der Ariane 6 vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou bestätigt
nicht nur die Ambitionen Europas, sondern auch seine industrielle Fähigkeit,
kritische Weltrauminfrastrukturen autonom zu entwerfen, zu bauen, zu starten und
zu betreiben. Europa ist heute widerstandsfähiger als gestern, und ich
gratuliere allen Ingenieuren, Wissenschaftlern und Support-Mitarbeitern, die
diesen Erfolg möglich gemacht haben."
"Ich möchte dem gesamten Team zu diesem reibungslosen Start
gratulieren, der 20 Jahre Zusammenarbeit mit Arianespace und dem europäischen
Weltraumbahnhof markiert. Der Start spiegelt die hervorragende Partnerschaft mit
der Europäischen Kommission und EUSPA sowie unseren Industriepartnern OHB und
Arianespace wider, die es ermöglicht haben, das beste Navigationssystem für
unsere Bürger, unsere Wirtschaft und unsere Sicherheit zu liefern. Wir sind nur
noch zwei Starts davon entfernt, die Flotte der ersten Generation von Galileo zu
vervollständigen – ein Meilenstein, der ein Kapitel abschließt und ein neues
eröffnet", fügt Francisco-Javier Benedicto Ruiz, Direktor für Navigation bei der
ESA, hinzu. "In Kürze werden wir Galileo-Satelliten der zweiten Generation
hinzufügen, die noch robustere und zuverlässigere Ortungs-, Navigations- und
Zeitmessdienste bieten werden. Sie werden sich nahtlos in die derzeitige Flotte
integrieren, um Europas größte Satellitenkonstellation zu bilden und weltweit
wichtige Dienste bereitzustellen."
"Die Ariane 6 in ihrer Konfiguration mit zwei Boostern wurde mit
Blick auf Galileo entwickelt, und wir freuen uns nun auf zwei weitere
Starts der ersten Galileo-Generation", sagte Toni Tolker-Nielsen, Direktor für
Raumtransport bei der ESA. "Diese Mission markiert einen bemerkenswerten
Abschluss des Jahres 2025 für Europa: den insgesamt fünften Start der Ariane
6 und den ersten, bei dem zwei große Satelliten in einem einzigen Flug
transportiert werden. Sie baut auf dem stolzen Erbe der Ariane mit
Galileo auf – die Ariane 5 brachte in drei Missionen zwölf
Satelliten in die Umlaufbahn – und nun etabliert sich die Ariane 6
endgültig als Referenz-Trägerrakete für Galileo."
Galileo ist das weltweit präziseste Satellitennavigationssystem und
versorgt seit der Einführung des offenen Dienstes im Jahr 2016 über fünf
Milliarden Smartphone-Nutzer rund um den Globus. Alle im europäischen
Binnenmarkt verkauften Smartphones sind nun garantiert Galileo-fähig. Darüber
hinaus leistet Galileo einen wichtigen Beitrag in den Bereichen
Schienenverkehr, Seeverkehr, Landwirtschaft, Finanzzeitdienste und
Rettungsmaßnahmen.
Galileo ist ein Vorzeigeprogramm der EU und wird von der
Europäischen Kommission verwaltet und finanziert. Seit seiner Gründung leitet
die ESA die Konzeption, Entwicklung und Qualifizierung der Weltraum- und
Bodensysteme sowie die Beschaffung von Starts. Die ESA ist auch mit Forschungs-
und Entwicklungsaktivitäten für die Zukunft von Galileo im Rahmen des
EU-Programms "Horizon Europe" betraut. Die EU-Agentur für das Weltraumprogramm
(EUSPA) fungiert als Dienstleister, überwacht den Markt und die
Anwendungsanforderungen und schließt den Kreis zu den Nutzern.
Ariane 6 ist Europas Schwerlastträger und ein Schlüsselelement der
Bemühungen der ESA, den europäischen Bürgern einen autonomen Zugang zum Weltraum
zu gewährleisten. Dank ihres modularen und vielseitigen Designs kann sie alle
Arten von Missionen durchführen, von der niedrigen Erdumlaufbahn bis zum
Weltraum. Ariane 6 wurde von ArianeGroup entwickelt und gebaut. Sie
besteht aus drei Hauptkomponenten, die jeweils in Stufen arbeiten, um der
Erdanziehungskraft zu entkommen und Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen:
zwei oder vier Booster sowie eine Kern- und eine Oberstufe. Für diesen Start
wird die Rakete in ihrer Konfiguration mit zwei Boostern eingesetzt.
Die Kernstufe und die Booster sorgen für den Schub in der ersten Flugphase.
Die Kernstufe wird vom Vulcain-2.1-Triebwerk (mit flüssigem Sauerstoff und
Wasserstoff als Treibstoff) angetrieben, wobei der Hauptschub beim Start von den
P120C-Boostern bereitgestellt wird. Die Oberstufe wird vom wiederzündbaren
Vinci-Triebwerk angetrieben, das ebenfalls mit flüssigem Sauerstoff und
Wasserstoff betrieben wird. Die Oberstufe wird zweimal gezündet, um die für
diese Mission erforderliche Umlaufbahn zu erreichen. Nach der Trennung der
Galileo-Satelliten wird die Oberstufe der Ariane 6 in eine stabile
Friedhofsumlaufbahn weit entfernt von den operativen Satelliten gebracht.