ARIANE 6

Erster Start von Galileo-Satelliten mit einer Ariane 6

In der Woche vor Weihnachten hat die europäische Raumfahrt mit einer Premiere einen wichtigen Schritt hin zu mehr Unabhängigkeit im Weltraum getan: Vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana wurden zwei Galileo-Satelliten an Bord einer Ariane-6-Rakete in eine Umlaufbahn gebracht. Es war der erste Start von Galileo-Satelliten mit der neuen Trägerrakete.



Start einer Ariane 6 am 17. Dezember 2025 mit zwei Galileo-Satelliten an Bord. [ Start einer Ariane 6 am 17. Dezember 2025 mit zwei Galileo-Satelliten an Bord. [ Großansicht Die Galileo-Satelliten mit den Bezeichnungen SAT 33 und SAT 34 wurden am 17. Dezember 2025 um 06:01 Uhr MEZ gestartet und trennten sich nach einem Flug von knapp vier Stunden von der Trägerrakete. Um 10:51 Uhr MEZ empfingen Bodenstationen ihr Signal und bestätigten, dass beide Satelliten in gutem Zustand und ihre Solarpanele ausgefahren sind. Die Satelliten durchlaufen derzeit erste Betriebs- und Orbit-Tests und werden dann in die Galileo-Konstellation in der mittleren Erdumlaufbahn in einer Höhe von etwa 23.222 Kilometern aufgenommen. In etwa drei Monaten wird die Galileo-Konstellation mit den neuen Satelliten über 29 aktive Satelliten verfügen, was eine noch größere Abdeckung und Zuverlässigkeit gewährleistet. Seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 2016 wurde das Galileo-Programm kontinuierlich weiterentwickelt und um neue Funktionen erweitert, sodass es heute zu den umfassendsten Satellitennavigationssystemen der Welt zählt. Dazu gehört unter anderem der seit 2023 verfügbare Hochpräzisionsdienst, der spezielle Empfänger mit einer horizontalen Genauigkeit von bis zu 20 Zentimeter und einer vertikalen Genauigkeit von 40 Zentimeter bereitstellt. Der Start vor Weihnachten erweitert die bereits robuste Konstellation um weitere Satelliten und stärkt damit die Fähigkeit des Systems, rund um die Uhr Navigationsdienste für Milliarden von Nutzern weltweit zu gewährleisten. Anzeige Es war der erste Start von Galileo mit der Ariane-6-Rakete und der fünfte Start der europäischen Schwerlastrakete. Zwei weitere Starts sind für die nahe Zukunft geplant, wobei jeweils zwei Galileo-Satelliten der ersten Generation transportiert werden sollen. "Das Jahr 2025 markiert drei Jahrzehnte europäischer Navigationsprogramme, und der erfolgreiche Start von zwei neuen Galileo-Satelliten ist ein weiterer wichtiger und wohlverdienter Moment in dieser Tradition. Ich bin sehr stolz auf die Rolle der ESA bei der Durchführung des Starts mit Arianespace und auf ihre Führungsrolle bei der Beschaffung und Vorbereitung der Satelliten im Auftrag der Europäischen Kommission", so Josef Aschbacher, Generaldirektor der ESA. "Galileo ist das weltweit genaueste globale Navigationssatellitensystem – und heute haben wir seine Zuverlässigkeit und Robustheit noch weiter erhöht. Der erfolgreiche Start an Bord der Ariane 6 vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou bestätigt nicht nur die Ambitionen Europas, sondern auch seine industrielle Fähigkeit, kritische Weltrauminfrastrukturen autonom zu entwerfen, zu bauen, zu starten und zu betreiben. Europa ist heute widerstandsfähiger als gestern, und ich gratuliere allen Ingenieuren, Wissenschaftlern und Support-Mitarbeitern, die diesen Erfolg möglich gemacht haben." "Ich möchte dem gesamten Team zu diesem reibungslosen Start gratulieren, der 20 Jahre Zusammenarbeit mit Arianespace und dem europäischen Weltraumbahnhof markiert. Der Start spiegelt die hervorragende Partnerschaft mit der Europäischen Kommission und EUSPA sowie unseren Industriepartnern OHB und Arianespace wider, die es ermöglicht haben, das beste Navigationssystem für unsere Bürger, unsere Wirtschaft und unsere Sicherheit zu liefern. Wir sind nur noch zwei Starts davon entfernt, die Flotte der ersten Generation von Galileo zu vervollständigen – ein Meilenstein, der ein Kapitel abschließt und ein neues eröffnet", fügt Francisco-Javier Benedicto Ruiz, Direktor für Navigation bei der ESA, hinzu. "In Kürze werden wir Galileo-Satelliten der zweiten Generation hinzufügen, die noch robustere und zuverlässigere Ortungs-, Navigations- und Zeitmessdienste bieten werden. Sie werden sich nahtlos in die derzeitige Flotte integrieren, um Europas größte Satellitenkonstellation zu bilden und weltweit wichtige Dienste bereitzustellen." "Die Ariane 6 in ihrer Konfiguration mit zwei Boostern wurde mit Blick auf Galileo entwickelt, und wir freuen uns nun auf zwei weitere Starts der ersten Galileo-Generation", sagte Toni Tolker-Nielsen, Direktor für Raumtransport bei der ESA. "Diese Mission markiert einen bemerkenswerten Abschluss des Jahres 2025 für Europa: den insgesamt fünften Start der Ariane 6 und den ersten, bei dem zwei große Satelliten in einem einzigen Flug transportiert werden. Sie baut auf dem stolzen Erbe der Ariane mit Galileo auf – die Ariane 5 brachte in drei Missionen zwölf Satelliten in die Umlaufbahn – und nun etabliert sich die Ariane 6 endgültig als Referenz-Trägerrakete für Galileo." Galileo ist das weltweit präziseste Satellitennavigationssystem und versorgt seit der Einführung des offenen Dienstes im Jahr 2016 über fünf Milliarden Smartphone-Nutzer rund um den Globus. Alle im europäischen Binnenmarkt verkauften Smartphones sind nun garantiert Galileo-fähig. Darüber hinaus leistet Galileo einen wichtigen Beitrag in den Bereichen Schienenverkehr, Seeverkehr, Landwirtschaft, Finanzzeitdienste und Rettungsmaßnahmen. Galileo ist ein Vorzeigeprogramm der EU und wird von der Europäischen Kommission verwaltet und finanziert. Seit seiner Gründung leitet die ESA die Konzeption, Entwicklung und Qualifizierung der Weltraum- und Bodensysteme sowie die Beschaffung von Starts. Die ESA ist auch mit Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für die Zukunft von Galileo im Rahmen des EU-Programms "Horizon Europe" betraut. Die EU-Agentur für das Weltraumprogramm (EUSPA) fungiert als Dienstleister, überwacht den Markt und die Anwendungsanforderungen und schließt den Kreis zu den Nutzern. Ariane 6 ist Europas Schwerlastträger und ein Schlüsselelement der Bemühungen der ESA, den europäischen Bürgern einen autonomen Zugang zum Weltraum zu gewährleisten. Dank ihres modularen und vielseitigen Designs kann sie alle Arten von Missionen durchführen, von der niedrigen Erdumlaufbahn bis zum Weltraum. Ariane 6 wurde von ArianeGroup entwickelt und gebaut. Sie besteht aus drei Hauptkomponenten, die jeweils in Stufen arbeiten, um der Erdanziehungskraft zu entkommen und Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen: zwei oder vier Booster sowie eine Kern- und eine Oberstufe. Für diesen Start wird die Rakete in ihrer Konfiguration mit zwei Boostern eingesetzt. Die Kernstufe und die Booster sorgen für den Schub in der ersten Flugphase. Die Kernstufe wird vom Vulcain-2.1-Triebwerk (mit flüssigem Sauerstoff und Wasserstoff als Treibstoff) angetrieben, wobei der Hauptschub beim Start von den P120C-Boostern bereitgestellt wird. Die Oberstufe wird vom wiederzündbaren Vinci-Triebwerk angetrieben, das ebenfalls mit flüssigem Sauerstoff und Wasserstoff betrieben wird. Die Oberstufe wird zweimal gezündet, um die für diese Mission erforderliche Umlaufbahn zu erreichen. Nach der Trennung der Galileo-Satelliten wird die Oberstufe der Ariane 6 in eine stabile Friedhofsumlaufbahn weit entfernt von den operativen Satelliten gebracht.

