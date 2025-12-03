Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]



ESO

Offener Brief zum Schutz des Nachthimmels über dem Paranal



Ein geplantes industrielles Großprojekt in der Nähe des Paranal-Observatoriums der ESO in Chile bereitet der Wissenschaft weiter Sorge: Nun haben sich fast 30 führende Astronominnen und Astronomen in einem offenen Brief an die chilenische Regierung gewandt und diese aufgefordert, den INNA-Industriekomplex zu verlegen, um den dunklen Himmel über Paranal zu bewahren.





Der Sternhimmel über dem Paranal in Chile, hier mit den kleinen VLT-Hilfsteleskopen im Vordergrund, ist durch ein Industrieprojekt in Gefahr. [ Der Sternhimmel über dem Paranal in Chile, hier mit den kleinen VLT-Hilfsteleskopen im Vordergrund, ist durch ein Industrieprojekt in Gefahr. [ Großansicht

Nobelpreisträger Reinhard Genzel﻿, Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) in Garching bei München, leitet einen offenen Brief von fast 30 führenden internationalen Astronomen, mit dem die chilenische Regierung aufgefordert wird, den geplanten Industriekomplex INNA zu verlegen. Das Projekt gefährdee den weltweit renommierten Nachthimmel über dem Paranal-Observatorium der ESO, dem wichtigsten Standort für Spitzentechnologie in der Astronomie.

In dem Brief wird gewarnt, dass der INNA-Komplex die Lichtverschmutzung am Paranal um bis zu 35 Prozent erhöhen und störende Mikrovibrationen verursachen könnte, die die hochsensiblen Teleskope beeinträchtigen. Dies würde Jahrzehnte wichtiger Forschung gefährden, darunter das vom MPE geführte Projekt GRAVITY+, das kürzlich den Einsatz von vier Laser-Leitsternen zur Beobachtung schwacher Himmelsobjekte demonstrierte. "Dunkelheit ist es, die mir klare Sicht verschafft. Sie ist das Medium, durch das ich die feinsten Details des Universums beobachten kann",﻿ betont der chilenische Astronom Eduardo Unda-Sanzana die globale Bedeutung des Schutzes dieses einzigartigen Nachthimmels.

Obwohl die Wissenschaftler die Energiewende zu grüner Energie begrüßen, warnen sie, dass Größe und Nähe des INNA-Projekts eine unzumutbare Gefahr darstellen. Sie fordern Präsident Gabriel Boric und wichtige Minister respektvoll auf, das Projekt zu verlegen und den Schutz dieses einzigartigen wissenschaftlichen und natürlichen Erbes zu verstärken.

Schon im Januar hatte die europäische Südsternwarte ESO Alarm geschlagen (astronews.com berichtete): Das Unternehmen AES Andes, eine Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Energiekonzerns AES Corporation, plant wenige Kilometer vom Paranal-Observatorium der ESO entfernt mehrere Energie- und Verarbeitungsanlagen auf einer Fläche von mehr als 3000 Hektar. Eine von der ESO durchgeführte detailliertere technische Analyse hatte gezeigt, dass die Pläne "verheerende und irreversibele" Folgen für die astronomischen Beobachtungen in der Region haben würden.