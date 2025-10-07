|
Neue Deep-Space-Antenne in New Norcia eingeweiht
Redaktion
/ Pressemitteilung der ESA
astronews.com
7. Oktober 2025
Genau wie die NASA betreibt auch die
europäische
Weltraumorganisation ESA mehrere große Antennen, um mit ihren Sonden im
Sonnensystem zu kommunizieren. Anfang Oktober wurde nun eine neue 35 Meter
durchmessende Antenne in New Norcia im australischen Bundesstaat Westaustralien
offiziell eingeweiht. Sie soll Anfang 2026 in Betrieb gehen.
|
Die neue Deep-Space-Antenne
der ESA im australischen New Norcia.
Foto: ESA [Großansicht]
Die Antenne "New Norcia 3" befindet sich in New Norcia, etwa 115
Kilometer nördlich
von Perth im australischen Bundesstaat Westaustralien und soll dazu beitragen, den schnell wachsenden
Daten-Download-Bedarf der Agentur zu decken und die Unabhängigkeit Europas im
Weltraum zu sichern. "Diese strategische Investition stärkt die
Kommunikationsfähigkeiten der ESA in den Tiefen des Weltalls und maximiert den
Ertrag des wertvollsten Gutes unserer Missionen: Daten, die von weit von der
Erde entfernten Raumsonden geliefert werden", sagte Josef Aschbacher,
Generaldirektor der europäischen Weltraumorganisation ESA, bei der Einweihung am
4. Oktober 2025. "Mit der Ankündigung Australiens in dieser Woche, Verhandlungen
über ein Kooperationsabkommen mit der ESA aufzunehmen, eröffnen sich neue und
spannende Möglichkeiten zwischen dem europäischen und dem australischen
Raumfahrtsektor."
Der Bau begann 2021 und wurde termingerecht fertiggestellt. Wenn die neue
Antenne 2026 in Betrieb genommen wird, soll sie die aktuellen
Flaggschiff-Missionen der ESA unterstützen, die im Rahmen der
wissenschaftlichen, Exploration- und Space Safety-Flotten der Agentur
durchgeführt werden, darunter Juice, Solar Orbiter,
BepiColombo, Mars Express und Hera. Sie wird auch ein
entscheidender Faktor für kommende Missionen wie Plato, Envision,
Ariel, Ramses und Vigil sein. Die neue Antenne wird
als Teil des Estrack-Netzwerks auch den Bemühungen der ESA um internationale
Zusammenarbeit dienen. Im Rahmen gegenseitiger Vereinbarungen zur gegenseitigen
Unterstützung mit den Partnern der Agentur kann die neue Antenne andere
Weltraumagenturen wie die NASA, die japanische JAXA und die indische ISRO sowie
kommerzielle Weltraummissionen unterstützen und so den wissenschaftlichen Ertrag
und die operative Effizienz für alle Beteiligten steigern.
Die vierte Weltraumantenne der ESA, die zweite am Standort New Norcia, ist
die bislang technologisch fortschrittlichste Antenne. Sie verfügt über
hochmoderne Weltraumkommunikationsfunktionen, darunter Komponenten, die auf etwa
-263 °C, nahe dem absoluten Nullpunkt, kryogen gekühlt werden. Dank dieser
Empfindlichkeit kann sie extrem schwache Signale von weit entfernten Raumsonden
empfangen und die Datenrückgabe maximieren. Für die Übertragung ermöglicht ein
20-kW-Hochfrequenzverstärker die Übertragung von Kommandos an Raumfahrzeuge, die
Millionen oder sogar Milliarden Kilometer von der Erde entfernt sind. Die
Antenne verfügt außerdem über fortschrittliche Zeitmesssysteme sowie
erstklassige Hochfrequenztechnologie zur Unterstützung der Kommunikation im
Weltraum.
Die 2003 eröffnete Estrack-Station der ESA in New Norcia ist Ausdruck des
starken Engagements der ESA in der asiatisch-pazifischen Region und insbesondere
in Australien und Teil der langfristigen Zusammenarbeit zwischen der ESA und
Australien im Weltraumsektor. Sie bringt beiden Partnern erhebliche
wirtschaftliche, technologische und wissenschaftliche Vorteile und ebnet den Weg
für eine weitere Zusammenarbeit in Bereichen wie Kommunikation,
Weltraumsicherheit und Missionsbetrieb. "Australien ist als zuverlässiger,
erfahrener und kompetenter Betreiber im Bereich der Weltraumkommunikation
bekannt", unterstreicht Enrico Palermo, Leiter der australischen Weltraumagentur
ASA. "Diese Investition der ESA und der australischen Regierung wird über die
geplante Lebensdauer von 50 Jahren einen lokalen wirtschaftlichen Wert in
Millionenhöhe sowie Arbeitsplätze schaffen. Dies ist ein weiteres Kapitel in der
Geschichte der australisch-europäischen Partnerschaft im Weltraum, die wir mit
den Verhandlungen über ein neues Kooperationsabkommen zwischen Australien und
der ESA weiter ausbauen werden".
Die Baukosten für die neue Antenne werden auf 62,3 Millionen Euro geschätzt,
einschließlich der Beschaffung und des Baus der Antenne sowie der Modernisierung
der Stationsgebäude und -dienstleistungen, wobei die australische
Weltraumagentur drei Millionen Euro für die Weiterentwicklung der New Norcia
Station beisteuert. Der Bau wurde von der europäischen Industrie unter der
Leitung der beiden Hauptauftragnehmer Thales Alenia Space (Frankreich) und
Schwartz Hautmont Construcciones Metálicas (Spanien) durchgeführt. Ein
erheblicher Teil des Budgets wurde in Australien ausgegeben. Vor einigen Tagen
hat die neue Antenne im Rahmen ihrer abschließenden Kalibrierung erfolgreich ihr
erstes Signal vom ESA-Raumschiff Euclid empfangen.
New Norcia bietet eine strategisch günstige geografische Lage, die eine
Rund-um-die-Uhr-Abdeckung für Weltraummissionen ermöglicht und die ESA-Stationen
in Malargüe (Argentinien) und Cebreros (Spanien) perfekt ergänzt. Sobald die
neue Antenne in Betrieb genommen wird, wird New Norcia die erste Bodenstation
der ESA sein, die mit zwei Weltraumantennen ausgestattet ist. Die Bodenstation
und die Antennen der ESA in New Norcia werden vor Ort von CSIRO, der nationalen
Wissenschaftsagentur Australiens, betrieben. CSIRO betreibt in ähnlicher Weise
auch den Deep Space Communication Complex der NASA in Tidbinbilla in
der Nähe von Canberra.
Westaustralien ist auch der Ort, über dem sich Nutzlasten, die vom
Europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guayana, starten, von ihrer
Trägerrakete trennen. Nur wenige hundert Meter von den Deep-Space-Antennen
entfernt verfolgt eine kleinere, flexible 4,5-Meter-Antenne die Trägerraketen
Vega-C und Ariane 6 und erfasst wichtige Telemetriedaten, die
zur Überwachung des Flugstatus verwendet werden. Die Station beherbergt auch
eine speziell angefertigte Transponderantenne zur Kalibrierung der Messungen der
ESA-Mission Biomass, die 2025 gestartet ist. Der Biomass-Kalibrierungstransponder
wird im Laufe der fünfjährigen Erfassung der Wälder der Erde mehrmals pro Jahr
vom Satelliten angepeilt.