Neue Deep-Space-Antenne in New Norcia eingeweiht

Genau wie die NASA betreibt auch die europäische Weltraumorganisation ESA mehrere große Antennen, um mit ihren Sonden im Sonnensystem zu kommunizieren. Anfang Oktober wurde nun eine neue 35 Meter durchmessende Antenne in New Norcia im australischen Bundesstaat Westaustralien offiziell eingeweiht. Sie soll Anfang 2026 in Betrieb gehen.



Die neue Deep-Space-Antenne der ESA im australischen New Norcia. [ Die neue Deep-Space-Antenne der ESA im australischen New Norcia. [ Großansicht Die Antenne "New Norcia 3" befindet sich in New Norcia, etwa 115 Kilometer nördlich von Perth im australischen Bundesstaat Westaustralien und soll dazu beitragen, den schnell wachsenden Daten-Download-Bedarf der Agentur zu decken und die Unabhängigkeit Europas im Weltraum zu sichern. "Diese strategische Investition stärkt die Kommunikationsfähigkeiten der ESA in den Tiefen des Weltalls und maximiert den Ertrag des wertvollsten Gutes unserer Missionen: Daten, die von weit von der Erde entfernten Raumsonden geliefert werden", sagte Josef Aschbacher, Generaldirektor der europäischen Weltraumorganisation ESA, bei der Einweihung am 4. Oktober 2025. "Mit der Ankündigung Australiens in dieser Woche, Verhandlungen über ein Kooperationsabkommen mit der ESA aufzunehmen, eröffnen sich neue und spannende Möglichkeiten zwischen dem europäischen und dem australischen Raumfahrtsektor." Der Bau begann 2021 und wurde termingerecht fertiggestellt. Wenn die neue Antenne 2026 in Betrieb genommen wird, soll sie die aktuellen Flaggschiff-Missionen der ESA unterstützen, die im Rahmen der wissenschaftlichen, Exploration- und Space Safety-Flotten der Agentur durchgeführt werden, darunter Juice, Solar Orbiter, BepiColombo, Mars Express und Hera. Sie wird auch ein entscheidender Faktor für kommende Missionen wie Plato, Envision, Ariel, Ramses und Vigil sein. Die neue Antenne wird als Teil des Estrack-Netzwerks auch den Bemühungen der ESA um internationale Zusammenarbeit dienen. Im Rahmen gegenseitiger Vereinbarungen zur gegenseitigen Unterstützung mit den Partnern der Agentur kann die neue Antenne andere Weltraumagenturen wie die NASA, die japanische JAXA und die indische ISRO sowie kommerzielle Weltraummissionen unterstützen und so den wissenschaftlichen Ertrag und die operative Effizienz für alle Beteiligten steigern. Anzeige Die vierte Weltraumantenne der ESA, die zweite am Standort New Norcia, ist die bislang technologisch fortschrittlichste Antenne. Sie verfügt über hochmoderne Weltraumkommunikationsfunktionen, darunter Komponenten, die auf etwa -263 °C, nahe dem absoluten Nullpunkt, kryogen gekühlt werden. Dank dieser Empfindlichkeit kann sie extrem schwache Signale von weit entfernten Raumsonden empfangen und die Datenrückgabe maximieren. Für die Übertragung ermöglicht ein 20-kW-Hochfrequenzverstärker die Übertragung von Kommandos an Raumfahrzeuge, die Millionen oder sogar Milliarden Kilometer von der Erde entfernt sind. Die Antenne verfügt außerdem über fortschrittliche Zeitmesssysteme sowie erstklassige Hochfrequenztechnologie zur Unterstützung der Kommunikation im Weltraum. Die 2003 eröffnete Estrack-Station der ESA in New Norcia ist Ausdruck des starken Engagements der ESA in der asiatisch-pazifischen Region und insbesondere in Australien und Teil der langfristigen Zusammenarbeit zwischen der ESA und Australien im Weltraumsektor. Sie bringt beiden Partnern erhebliche wirtschaftliche, technologische und wissenschaftliche Vorteile und ebnet den Weg für eine weitere Zusammenarbeit in Bereichen wie Kommunikation, Weltraumsicherheit und Missionsbetrieb. "Australien ist als zuverlässiger, erfahrener und kompetenter Betreiber im Bereich der Weltraumkommunikation bekannt", unterstreicht Enrico Palermo, Leiter der australischen Weltraumagentur ASA. "Diese Investition der ESA und der australischen Regierung wird über die geplante Lebensdauer von 50 Jahren einen lokalen wirtschaftlichen Wert in Millionenhöhe sowie Arbeitsplätze schaffen. Dies ist ein weiteres Kapitel in der Geschichte der australisch-europäischen Partnerschaft im Weltraum, die wir mit den Verhandlungen über ein neues Kooperationsabkommen zwischen Australien und der ESA weiter ausbauen werden". Die Baukosten für die neue Antenne werden auf 62,3 Millionen Euro geschätzt, einschließlich der Beschaffung und des Baus der Antenne sowie der Modernisierung der Stationsgebäude und -dienstleistungen, wobei die australische Weltraumagentur drei Millionen Euro für die Weiterentwicklung der New Norcia Station beisteuert. Der Bau wurde von der europäischen Industrie unter der Leitung der beiden Hauptauftragnehmer Thales Alenia Space (Frankreich) und Schwartz Hautmont Construcciones Metálicas (Spanien) durchgeführt. Ein erheblicher Teil des Budgets wurde in Australien ausgegeben. Vor einigen Tagen hat die neue Antenne im Rahmen ihrer abschließenden Kalibrierung erfolgreich ihr erstes Signal vom ESA-Raumschiff Euclid empfangen. New Norcia bietet eine strategisch günstige geografische Lage, die eine Rund-um-die-Uhr-Abdeckung für Weltraummissionen ermöglicht und die ESA-Stationen in Malargüe (Argentinien) und Cebreros (Spanien) perfekt ergänzt. Sobald die neue Antenne in Betrieb genommen wird, wird New Norcia die erste Bodenstation der ESA sein, die mit zwei Weltraumantennen ausgestattet ist. Die Bodenstation und die Antennen der ESA in New Norcia werden vor Ort von CSIRO, der nationalen Wissenschaftsagentur Australiens, betrieben. CSIRO betreibt in ähnlicher Weise auch den Deep Space Communication Complex der NASA in Tidbinbilla in der Nähe von Canberra. 