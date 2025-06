Home : Nachrichten : Teleskope : Artikel Druckansicht ]



SKAO

Forschende diskutieren Zukunft der Radioastronomie in Görlitz



In dieser Woche wird die Stadt Görlitz zum Mittelpunkt der internationalen radioastronomischen Forschung: Hier findet bis Freitag das SKAO Science Meeting statt. Erwartet werden dazu über 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Am Dienstag gibt es für die Görlitzer einen wissenschaftlichen Abendvortrag.





In Görlitz findet in dieser Woche das bisher größte SKAO-Wissenschaftstreffen statt.

Die Konferenz ist das bisher größte SKAO-Wissenschaftstreffen und gleichzeitig eine der größten internationalen Astronomie-Konferenzen, die jemals in Deutschland stattgefunden haben. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "A New Era in Astrophysics: Preparing for Early Science with the SKAO" und findet im Gerhart-Hauptmann-Theater in Görlitz statt. SKAO wird das größte Radioteleskop sein und derzeit in Südafrika und Australien gebaut. Es wird Antworten auf Fragen nach dem Ursprung des Universums, der Dunklen Materie und dunklen Energie, dem kosmischen Netz und der möglichen Existenz außerirdischen Lebens suchen. Das Treffen in Görlitz ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Aufnahme des wissenschaftlichen Betriebs, der voraussichtlich noch in diesem Jahrzehnt beginnt. Deutschland ist Gründungsmitglied des internationalen Projekts, an dem 16 Länder beteiligt sind.

Das in Gründung befindliche Deutsche Zentrum für Astrophysik (DZA) und das Max-Planck-Institut für Radioastronomie (MPIfR) unterstützen das SKAO. Im Jahr 2025 wird das SKAO und seine Bedeutung für die deutsche Astrophysik, ihre Technologieentwicklung und Datenwissenschaft eine Priorität in der kommenden Denkschrift, einem Strategiepapier, das derzeit von der Astronomischen Gesellschaft (AG) und ihrem Rat Deutscher Sternwarten (RDS) koordiniert wird. Parallel dazu wird der deutsche Roadmap-Antrag zur Sicherung der Bundesmittel für die SKA-Beteiligung derzeit geprüft. Die Ausrichtung dieser hochkarätigen Veranstaltung unterstreicht das Engagement Deutschlands für eine weltweite wissenschaftliche Führungsrolle und stärkt seine Sichtbarkeit innerhalb der SKA-Partnerschaft.

Auf der Konferenz werden über 200 wissenschaftliche Vorträge zu acht zentralen Themenbereichen gehalten, darunter Galaxienentwicklung, Kosmologie, Gravitationswellen und die Suche nach bewohnbaren Welten. Renommierte internationale Sprecher werden die Rolle des SKA zur Erforschung der Kosmologie, der Dunklen Energie, von Pulsaren und der fundamentalen Physik sowie des kosmischen Magnetismus und des Potenzials für die Entdeckung von Exoplaneten, die Leben beherbergen könnten, mit der SKA-Technologie diskutieren.

Um die breite Öffentlichkeit einzubeziehen, wird die Konferenz eine Reihe von Aktivitäten ausrichten. Am Abend des 17. Juni findet im Gerhart-Hauptmann-Theater ein öffentlicher Vortrag von Prof. Dr. Michael Kramer in deutscher Sprache mit dem Titel "Das geheimnisvolle Universum" statt. Durch interaktive Präsentationen werden der Öffentlichkeit Einblicke in das unsichtbare Universum gewährt. Bildungsveranstaltungen und Schulworkshops in Görlitz und Zgorzelec werden das Hauptprogramm der Konferenz ergänzen.