LHC

Neuer Detektor für die Suche nach Neutrinos

Mit dem Ausbau des Large Hadron Collider am CERN in den kommenden Jahren steigen auch die Datenraten. Das dürfte für den aktuellen Neutrino-Detektor des FASER-Experiments zu einem Problem werden, so dass er durch einen neuartigen, leistungsfähigeren Detektor ersetzt werden muss. In Bonn will man sich dieser Herausforderung annehmen.



Sie sind extrem leicht, elektrisch neutral und entstehen fast überall im Universum: Neutrinos gehören zu den am häufigsten vorkommenden Teilchen im Kosmos, zählen somit zu den Grundbausteinen des Universums. Für Forschende sind diese fast masselosen Elementarteilchen aber nach wie vor "Geisterteilchen": "Sie wechselwirken mit Materie so selten, dass sie Milliardenfach durch unseren Körper hindurchfliegen, ohne eine Spur zu hinterlassen", erläutert Prof. Dr. Matthias Schott vom Physikalischen Institut der Universität Bonn. "Das macht es extrem schwer, sie nachzuweisen." Im Jahr 2023 gelang es Forschenden des FASER-Experiments (ForwArd Search ExpeRiment) am Large Hydron Collider (LHC) des europäischen Forschungszentrum CERN erstmals, Neutrinos, die bei Proton-Proton-Kollisionen erzeugt wurden, nachzuweisen. Mit diesem FASER-Experiment begann eine neue Ära der hochenergetischen Neutrino-Forschung: Das kompakte Detektor-Experiment eignet sich ideal, um Neutrinos nachzuweisen, die bei Kollisionen mit sehr hoher Energie entstehen. In den nächsten Jahren wird der LHC nun aber zum "High-Luminosity LHC" ausgebaut, um seine Leistungsfähigkeit weiter zu steigern: Die heutige Kollisionsrate von 600 Millionen pro Sekunde wird dann um den Faktor drei bis vier steigen. Gleichzeitig vervielfacht sich die Datenmenge um etwa das Zwanzigfache. Anzeige "Nach diesem Upgrade wird das aktuelle Detektorkonzept von FASER nicht mehr einsetzbar sein – die erwarteten Datenraten sind schlichtweg zu hoch", so Schott, der auch Mitglied in den Transdisziplinären Forschungsbereichen "Modelling" und "Matter" ist. Der Detektor muss also ersetzt werden. Mithilfe einer Reinhart-Kosellek-Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) in Höhe von einer Million Euro will sich Schott dieser Aufgabe stellen: "Im Rahmen des Koselleck-Projekts wird mein Team erstmals einen dedizierten, aktiven Neutrino-Detektor für den LHC entwickeln, der speziell für den Einsatz während der Hochluminositätsphase ausgelegt ist und mit den hohen Datenraten umgehen kann." Zum Einsatz kommt dabei eine Technologie, mit der die Forschenden in Bonn bereits umfangreiche Erfahrung gesammelt haben: sogenannte GridPix-Detektoren. "Diese ermöglichen es uns, Neutrinowechselwirkungen präzise zu vermessen", führt Schott aus. Damit könnte es gelingen, zu untersuchen, wie die beiden Sorten Elektron- und Myon-Neutrinos in einem bisher unerforschten Energiebereich wechselwirken. "Es könnte sogar erstmals ein experimenteller Hinweis auf Anti-Tau-Neutrinos gefunden werden. Solche Wechselwirkungen konnten bislang noch nie direkt nachgewiesen werden." Mit den sogenannten Reinhart-Kosellek-Projekten fördert die DFG durch besondere wissenschaftliche Leistung ausgewiesene Forschende, damit diese in hohem Maße innovative und im positiven Sinne risikobehaftete Projekte durchführen können. Die Fördersumme für die Laufzeit von fünf Jahren beträgt bis zu 1,25 Millionen Euro.

Universität Bonn