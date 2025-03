Home : Nachrichten : Amateurastronomie : Artikel Druckansicht ]

ASTRONOMIETAG

Eine partielle Sonnenfinsternis zum Astronomietag

Die kommenden zwei Tage stehen ganz im Zeichen von Astronomie und Raunfahrt: Am Sonnabend werden im Rahmen des Astronomietags zahlreiche Veranstaltungen angeboten. Zur Mittagszeit ist zudem eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Auch Raumfahrtfans kommen auf ihre Kosten, findet doch parallel der Tag der Raumfahrt statt, der sogar schon morgen beginnt.



Plakat des Astronomietags 2025. [ Plakat des Astronomietags 2025. [ Großansicht Einmal pro Jahr laden Sternwarten, astronomische Vereine, Planetarien, Schulen, Museen, Forschungsinstitute und engagierte Amateurastronominnen und -astronomen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz am bundesweiten Astronomietag dazu ein, die Welt der Sterne mit eigenen Augen zu erkunden. In diesem Jahr steht der Astronomietag ganz im Zeichen von Sonne und Mond: Zur Mittagszeit können wir eine partielle Sonnenfinsternis verfolgen, bei der im deutschen Sprachraum bis zu 23 Prozent der Sonne vom Mond bedeckt werden. Der Kernschatten des Mondes berührt die Erdoberfläche bei dieser Finsternis nicht, sie ist deshalb nirgends auf der Erde total. Die maximale Verfinsterung wird über Grönland und Neufundland erreicht, dort bleibt von der Sonne nur eine schmale Sichel übrig. Von Kontinental-Europa aus hingegen erscheint die Sonne nur "angeknabbert". Wie viel von der Sonne vom Mond bedeckt wird und wann die Finsternis genau stattfindet, hängt davon ab, von wo aus man die Finsternis beobachtet. Es gilt: Je weiter westlich und je weiter nördlich, desto größer der Bedeckungsgrad. Während in Wien nur ca. fünf Prozent der Sonne verfinstert werden, sind es an der Mündung der Ems und auf Sylt 23 Prozent. Der Zeitpunkt der maximalen Verfinsterung liegt sich im deutschen Sprachraum zwischen 12:05 in der Westschweiz und 12:22 Uhr auf Usedom. Hierbei gilt: Je weiter östlich und je weiter nördlich, desto später. Insgesamt dauert die Finsternis etwa 90 Minuten, sie beginnt also etwa 45 Minuten früher und endet dann etwa 45 Minuten später. Anzeige Für die Beobachtung der partiellen Sonnenfinsternis müssen geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden: Auf keinen Fall darf mit dem bloßen Auge oder mit Behelfs-Hausmitteln beobachtet werden. Für das bloße Auge bieten sich stattdessen spezielle Sonnenfinsternisbrillen an. Ferngläser und Teleskope müssen mit geeigneten Sonnenfiltern ausgestattet sein. Anlässlich des Astronomietags bieten über 150 Sternwarten, astronomische Vereine, Planetarien, Schulen, Museen, Forschungsinstitute und engagierte Amateurastronominnen und Amateurastronomen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz Veranstaltungen an, in deren Rahmen die Finsternis sicher beobachtet werden kann, oftmals begleitet von einem umfangreichen Rahmenprogramm. Am Abend des Astronomietags stehen zudem die Planeten Jupiter und Mars gut sichtbar am Himmel und bieten sich als weitere Beobachtungsobjekte an. Auf einer Website zum Astronomietag der Vereinigung der Sternfreunde findet sich eine umfangreiche Veranstaltungsübersicht. Parallel zum Astronomietag richtet die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR den "Tag der Raumfahrt" aus. Am 28. und 29. März 2025 finden dazu deutschlandweit Veranstaltungen statt, bei denen Einrichtungen mit Raumfahrtbezug ihre spannenden Themen aus dem All präsentieren. Über 80 Firmen, Universitäten, Museen, Planetarien und Forschungseinrichtungen nehmen teil. Umfangreiche Informationen mit allen Teilnehmenden und Orten finden sich auf einer DLR-Sonderseite. Eine partielle Sonnenfinsternis zum Astronomietag. Diskutieren Sie mit anderen Lesern im astronews.com Forum. Der Sternhimmel im März 2025: Frühlingsbeginn und zwei Finsternisse - 1. März 2025 Astronomietag - Zentrale Website mit Veranstaltungsübersicht

